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Стало известно, сколько компаний уже зарегистрировались в «русских офшорах»

Минэкономразвития: в российских офшорах зарегистрированы более 400 компаний

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Павел Бедняков/РИА Новости

Количество зарегистрированных в «русских офшорах» компаний в апреле превысило отметку в 400 участников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

По данным на 23 апреля, в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский было зарегистрировано 307 участников, на острове Русский — 99. Общее число компаний в САР сейчас составляет 406.

В прошлом году в российских офшорах зарегистрировалось рекордное количество новых резидентов — 200. Это вдвое больше, чем в 2022-м и в 7 раз превышает показатель 2021 года (тогда в САР переехали лишь 27 участников).

Однако в текущем году темпы редомициляции в российскую юрисдикцию могут замедлиться.

«Пик [регистраций] действительно пройден, и в 2024 году переедет меньшее количество компаний. Не потому, что режим теряет популярность, а потому что все меньше «застрявших» компаний осталось за границей», — отметила партнер налоговой практики компании «Технологии Доверия» Галина Науменко.

Накануне суд приостановил права нидерландской X5 на российскую «дочку». В марте иск с соответствующим требованием подал Минпромторг РФ. Эксперты отмечают, что это фактически является первым этапом к принудительной перерегистрации компании в Россию.

Ранее Минфин РФ потребовал приостановить права иностранного владельца Альфа-банка.

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