Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ИИ в «Авито» создаст продавцам тексты объявлений

Нейросети помогут продавать на «Авито» одежду и аксессуары

close
100%
Unsplash

«Авито» предложил продавцам сэкономить время и воспользоваться возможностями нейросети при создании текстов объявлений. Как сообщили в пресс-службе компании, новая функция построена на большой языковой модели (LLM), обученной корпоративными разработчиками более чем на 400 тыс. описаний и фотографий товаров, размещенных на сервисе.

В компании отметили, что теперь продавцам будет проще создать объявление с качественным описанием, а покупателям — принимать решение о покупке.

Функционал доступен для всех частных пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары» в мобильном приложении.

Пользователю достаточно написать заголовок, загрузить фотографии, а также заполнить несколько параметров товара, такие как бренд, размер, состояние вещи, цвет и т/д.

Алгоритм обработает информацию и предложит вариант описания товара. Важной частью новой функции стал алгоритм Image-to-text, который генерирует описание, опираясь на изображение товара, уточнили в «Авито».

Как пояснила руководитель разработки больших языковых моделей в «Авито» Анастасия Рысьмятова, нейросеть использует данные, внесенные в карточку товара.

«Чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст», — уточнила она.

При этом в компании подчеркнули, что продавец по-прежнему может оформить описание самостоятельно, а может воспользоваться помощью нейросети для ускорения процесса. Текст, придуманный ею, можно корректировать — например, запросить другой вариант или добавить новые пункты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами