ИИ в «Авито» создаст продавцам тексты объявлений

«Авито» предложил продавцам сэкономить время и воспользоваться возможностями нейросети при создании текстов объявлений. Как сообщили в пресс-службе компании, новая функция построена на большой языковой модели (LLM), обученной корпоративными разработчиками более чем на 400 тыс. описаний и фотографий товаров, размещенных на сервисе.

В компании отметили, что теперь продавцам будет проще создать объявление с качественным описанием, а покупателям — принимать решение о покупке.

Функционал доступен для всех частных пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары» в мобильном приложении.

Пользователю достаточно написать заголовок, загрузить фотографии, а также заполнить несколько параметров товара, такие как бренд, размер, состояние вещи, цвет и т/д.

Алгоритм обработает информацию и предложит вариант описания товара. Важной частью новой функции стал алгоритм Image-to-text, который генерирует описание, опираясь на изображение товара, уточнили в «Авито».

Как пояснила руководитель разработки больших языковых моделей в «Авито» Анастасия Рысьмятова, нейросеть использует данные, внесенные в карточку товара.

«Чем больше характеристик укажет пользователь, тем качественнее получится итоговый текст», — уточнила она.

При этом в компании подчеркнули, что продавец по-прежнему может оформить описание самостоятельно, а может воспользоваться помощью нейросети для ускорения процесса. Текст, придуманный ею, можно корректировать — например, запросить другой вариант или добавить новые пункты.