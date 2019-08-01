Заявление Болтона: США продлят исключения из санкций против Ирана

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о том, что США продлят исключения из санкций в отношении иранских ядерных объектов. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на американские СМИ. Разрешение будет продлено еще на 90 дней.

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Речь идет о продлении разрешений для компаний из Китая, России и Европы,обслуживающих иранские ядерные объекты. Среди них завод по обогащению урана в Фордо, комплекс Арак, а также атомная станция Бушер, построенная при содействии России. Все эти объекты находятся под контролем инспекторов МАГАТЭ. Разрешения позволяют компаниям работать на иранских объектах, не нарушая американские санкции против Тегерана.

При этом Иран, не отказываясь от соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, уже пошел на ряд шагов по нарушению условий сделки в ответ на санкции США. Так, Тегеран стал оставлять у себя большие объемы тяжелой воды, чем разрешено договором, а также наращивает уровень обогащения урана. В сентябре страна планирует вновь приостановить часть обязательств. Это позволяет один из пунктов соглашения в связи с тем, что одна из сторон, в данном случае США, нарушает свои обязательства.

Соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривало постановку ядерной программы Ирана под контроль МАГАТЭ в обмен на снятие санкций. Группа 5+1 первоначально состояла из США, России, КНР, Великобритании и Франции — пяти постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, посчитав, что сделка не отвечает интересам Америки. Также в отношении Ирана были анонсированы новые санкции.

Болтон заявил в интервью Fox News, что в США «внимательно наблюдают» за ядерной деятельностью Тегерана. При этом продление разрешения расценивается наблюдателями как поражение советника Трампа, известного своей жесткой позицией по отношению к Ирану.

В то же время глава минфина США Стивен Мнучин выступает за продление поблажек. Сам Трамп колебался при принятии решения. Все это свидетельствует о неоднозначности позиции его администрации в отношении Тегерана, которая менялась от жесткой риторики к дипломатическому взаимодействию.

Несмотря на это, как рассказал The Washington Post высокопоставленный чиновник из Белого дома, разрешения могут быть сняты в любой момент. Он также заявил, что их не стоит считать сигналом смягчения американской позиции, а конечной целью Вашингтона является существенное ослабление иранской экономики.

Однако, как отмечало ранее издание Politico, после кампании по наращиванию давления администрация президента США Дональда Трампа собирается разочаровать сторонников жесткой линии в отношении Ирана. В настоящее время стороны на диалог не идут — Тегеран заявляет, что сядет за стол переговоров, только когда будут сняты нефтяные санкции, а Вашингтон твердит, что готов на контакт только без предварительных условий.

Белый дом также наложил санкции на главного иранского переговорщика по ядерной программе — главу МИД страны Джавада Зарифа. Именно он как опытный дипломат вел переговоры со своим коллегой Джоном Керри в администрации президента Барака Обамы.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции были наложены на иранского министра, так как он выполняет указания верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь иранский дипломат отметил, что у него и его семьи нет банковских счетов и собственности вне Ирана и поэтому санкции его не беспокоят.

«Детское поведение»

Не исключено, что столь жесткое отношение к известному дипломату разделяет и сам Трамп, которому не дает покоя тот факт, что его предшественник Обама и его команда добились успеха в переговорах с Ираном.

Ранее он обвинил экс-госсекретаря США Джона Керри, который вел переговоры с Зарифом, в предательстве. Он также заявил, что дипломата надо подвергнуть уголовному преследованию.

«Политика Трампа в отношении «ядерной сделки» — это «что угодно, только не Обама». Я вообще не уверен, что даже его советники понимают смысл этого соглашения», — говорит «Газете.Ru» эксперт в области международной безопасности Виктор Мизин.

Комментируя санкции против Зарифа, президент Ирана Хасан Роухани обвинил Соединенные Штаты в «детском поведении».

«Они [США] прибегают к детскому поведению... Они каждый день говорят, что «хотят поговорить без предварительных условий»... и затем они накладывают санкции на Зарифа», — сказал Роухани.

Недовольство санкциями против Зарифа выразили и представители Демпартии. Как считает сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн, решение американских властей является ошибкой. Она заметила, что знакома с главой МИД более 15 лет и считает его квалифицированным дипломатом, несмотря на разногласия.

«Оно [решение] не приближает нас к миру, а еще больше обостряет и без того напряженную ситуацию», — подчеркнула Файнстайн.

Демократы не скрывают, что в случае, если они победят на президентских выборах 2020 года, ядерная сделка будет восстановлена. При этом в случае своей победы Трамп может пойти на переговоры с Ираном и даже заключить с этим государством «новую сделку», в которую США намерены включить баллистическую программу этой страны. Вашингтон также хочет, чтобы иранские силы ушли из Сирии, так как они угрожают безопасности Израиля — союзника Вашингтона в регионе.

Часть экспертов считает, что Соединенные Штаты пойдут на переговоры, когда санкционное давление создаст для этого почву. При этом Белому дому нужно добиться, чтобы его в этом поддержали страны ЕС, которые пока не разделяют американскую позицию.

За сохранение ядерной сделки выступают Германия, Франция и выходящая из состава ЕС Великобритания — главный союзник Вашингтона в Европе.

«Есть несколько вопросов внешней политики, в которых мы не поддерживаем линию Белого дома, и Иран — одна из них», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» бывший глава Минобороны Великобритании, эксперт клуба «Валдай» Малколм Рифкинд.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон, который ведет активную дипломатию на иранском направлении, видит свою страну в качестве гаранта переговоров.

«Задача Франции — сделать все возможное, чтобы все стороны согласились на передышку и открытые переговоры», — заявил французский лидер после встречи с Роухани.

Известно, что Вашингтон скептически относится к любым дипломатическим усилиям в отношении Ирана, которые исходят с третьей стороны, и вряд ли доверит роль посредника Франции. В самом Иране без надежды смотрят на европейские усилия по примирению, поскольку созданный ЕС механизм по обходу санкций не работает.

В то же время большинство экспертов считают, что Трамп не будет идти на силовое решение проблемы: хотя Тегеран не выстоит в столкновении с американской оборонкой, война чревата полной дестабилизацией Ближнего Востока. Трамп же в последние месяцы предпринимает немало шагов, чтобы минимизировать американское присутствие в регионе.

По мнению Мизина, Трампу не нужен конфликт с Ираном, однако он будет использовать максимальное давление, чтобы заставить страну пойти на переговоры, хотя в отличие от властей КНДР, иранцы «более жесткие переговорщики и пока переигрывают западных коллег». Эксперт также считает, что ситуация сохранится до 2020 году — и только после выборов Трамп сможет пойти на решительные шаги.