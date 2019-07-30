Снести Трампа: демократы выбирают кандидата в президенты. LIVE

Тогда кандидаты наперебой выступали с критикой в адрес Трампа за отмену реформы здравоохранения, которая была введена его предшественником Бараком Обамой. Речь идет о так называемой Obamacare. Реформа обязала всех американцев покупать медстраховку, а взамен обещала субсидии малоимущим.
Дебаты кандидатов в президенты от Демократической партии начались, более чем за год до выборов 2020 года. Первые прения прошли в Майами в конце июня. Дебаты также были разделены на два дня. Основной темой первой части прений стало здравоохранение — один из самых тяжелых вопросов американской внутренней повестки.
В первой части дебатов на сцене выйдут: известная писательница в жанре селф-хелп Марианна Уильямсон, конгрессмен от Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилейни и губернатор Монтаны Стив Буллок.
Звездами программы станут Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Политики борются за второе место в опросах. Пока Сандерс незначительно опережает Уоррен.
Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Детройте состоится новый раунд предвыборных дебатов потенциальных кандидатов в президента США от Демократической партии. Прения будут разделены на два дня из-за большого количества участников. В первый день в них примут участие, в частности, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Как ожидается, демократы будут обсуждать политику президента США Дональда Трампа, в частности якобы расистские высказывания американского лидера.
«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.