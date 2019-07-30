Снести Трампа: демократы выбирают кандидата в президенты. LIVE

В первой части дебатов на сцене выйдут: известная писательница в жанре селф-хелп Марианна Уильямсон, конгрессмен от Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилейни и губернатор Монтаны Стив Буллок.

Звездами программы станут Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Политики борются за второе место в опросах. Пока Сандерс незначительно опережает Уоррен.