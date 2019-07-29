В Стамбул без охраны: Порошенко с семьей покинул Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел за границу вместе со своей семьей, по признание его самого – они улетели на отдых в Турцию. Часть членов семьи политика выехала с Украины в начале прошлой неделе, остальные члены – отправились в Стамбул в воскресенье.

Реклама

При этом перед выездом Порошенко официально написал заявление об отказе от предоставления услуг государственной охраны, причем – не указал временной промежуток, на который секьюрити должны выйти из расположения экс-главы государства. Отметим, что охрана бывшим президентам Украины предоставляется пожизненно.

Разговоры о намерении Порошенко во что бы то ни стало сбежать за границу звучат далеко не первый месяц. Двумя неделями ранее портал Elise Journal сообщал, что для побега с Украины Порошенко намерен создать общественную организацию в Западной Европе и отбыть за рубеж, как бы представляя интересы своей организации.

«Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе. Сейчас команда Порошенко ведет переговоры с миллиардерами Рокфеллерами», — писали украинские СМИ со ссылкой на источники.

В прошлом месяце в Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу в течение одного года после парламентских выборов 180 украинским чиновникам, в том числе, естественно, Порошенко и всем главным членам его команды и партии «Европейская солидарность».

«Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного суда и члены ВККС», — говорится в комментарии суда.

Пресса писала, что

в течение последних трех лет Порошенко и члены его семьи несколько раз неофициально совершали поездки за границу, используя при этом подставные имена.

Их список был опубликован на сайте украинского онлайн-издания «Страна.ua». С помощью фиктивных документов, которые делает Служба безопасности Украины, президент и его близкие могут свободно путешествовать без привлечения повышенного внимания, передает НСН.

Также портал приводит список перелетов первого лица Украины по личным вопросам. Из него следует, что за минувшие два года он по три раза отдыхал на Мальдивах и в Испании, вдобавок побывал в Норвегии и Франции.

Например, в отеле на Мальдивах Порошенко якобы фигурировал как Mr Incognito Petro Ukraine, а один из членов его семьи использовал «документ прикрытия» на имя Виталия Кокорина.

Также известно, что, хотя на Украине действует запрет на двойное гражданство, Порошенко имеет паспорта сразу пяти государств, сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре Молдавии. По их данным, Порошенко сделал себе несколько гражданств еще в 1996 году — на подставные имя и фамилию.

На родине Порошенко есть чего опасаться – правоохранительными органами Украины возбуждено восемь уголовных дел, где он проходит фигурантов. Его подозревают в фальсификациях документов, незаконном назначении правительства, государственной измене, отмывании средств на сумму в $300 млн, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти.

Экс-президент Украины уже прокомментировал возбужденные против него уголовные дела. По его словам, персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

«Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. <...> Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту», — сообщил экс-лидер Украины.

Однако,

премьер-министр Молдавии Майя Санду также обвинила Порошенко в организации коррупционных схем и контрабанде,

пишет Politico.

По словам Санду, власти Порошенко сотрудничали с бывшим главой Демократической партии Молдавии, бизнесменом Владимиром Плахотнюком. Вместе они занимались контрабандой через Приднестровье, что «позволяло властям [непризнанной республики] выживать».

Молдавский премьер отметила, что еще не разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому поводу. Тем не менее, Санду надеется на содействие со стороны Киева в расследовании и ликвидации преступных схем.

В марте нынешнего года бывший украинский министр экономики Владимир Лановой заявил, что Порошенко намерен совершить побег из своей страны. По его словам, глава государства «затягивает войну» ради получения доходов, а за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый. Лановой также напомнил о том, что Порошенко хочет продать завод «Ленинская кузница».

«Это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — указал экс-политик.

Со своей стороны, депутат Госдумы Виталий Милонов также указывал на реальную возможность со стороны Порошенко оставить Украину при удобном случае, передает ФАН.

«Вот для нее все сделать готовы. Но она не хочет жить по правилам, учиться и трудиться. Ей подавай легкое и доступное богатство. Вот так выглядит желание Порошенко переметнуться в Европу. Он готов отдать свою страну на пользование европейским структурам.

Для него где хорошо — там и Родина»,

— указывал парламентарий.

В марте 2017 года бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил на своей странице в фейсбуке, что Порошенко перевез в Испанию свои деньги и отправил туда принадлежащие ему художественные ценности.

«Получил информацию от таможенников и службы СБУ , что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями», — заявил экс-нардеп от Партии регионов.

По его словам, статус груза в документах был указан как дипломатический.

«Посол в Испании — друг Пети, которого он назначил в 2016 году. Главная его дипломатическая миссия — присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — добавил экс-политик.