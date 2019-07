Миллионы на фейки: сколько потратит Британия

Правительство Великобритании выделит за три года 18 млн фунтов стерлингов (примерно $22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией, распространяемой в Восточной Европе. Также на эти деньги будут поддержаны «независимые СМИ» на территории Западных Балкан, сообщается на сайте правительства.

Из заявления следует, что деньги будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF). Они являются частью суммы в 100 млн фунтов стерлингов, которые Великобритания планирует за пять лет потратить на реализацию программы финансирования борьбы с дезинформацией и поддержки независимых медиа в Восточной Европе и Центральной Азии.

«В ситуации, когда лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество», — приводятся слова главы британского МИДа Джереми Ханта.

18 млн фунтов стерлингов будут направлены в ближайшие три года «для борьбы с дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе и укрепления независимых СМИ на Западных Балканах», отмечается на сайте. Таким образом, обратил внимание Хант, правительство страны поддержит «журналистов, работающих в некоторых из самых репрессивных обществ», и усилит борьбу против недостоверной информации.

В Лондоне с 10 по 11 июля планируется проведение Глобальной конференции по свободе прессы. По словам министра иностранных дел Великобритании, его задача на этом мероприятии будет состоять в работе с коллегами для согласования «способа защиты свободы средств массовой информации» и установления «цены для тех, кто нарушает ее».

По мнению первого заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова, если британская сторона действительно собирается бороться с фейковыми новостями, то ее действия пойдут на пользу.

«Но тут, скорее всего, речь идет о борьбе только с тем, что мешает Великобритании контролировать ситуацию в регионе», — сказал сенатор в комментарии RT.

Подобную точку зрения выразил и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что правительство Соединенного Королевства под видом этой борьбы пытается снизить «градус тенденций», которые не устраивают британские власти, передает РИА «Новости».

«Это направлено не на противостояние фейк-ньюс, а на снижение градуса тех тенденций, которые в системе координат британского Форин офиса представляются деструктивными», — сказал депутат, приведя в качестве примера вмешательство США «в конституционный строй других стран через неправительственные организации». По мнению Слуцкого, эти действия Соединенных Штатов построены «аналогичным образом».

«На самом деле ситуация с созданием новой европейской архитектуры, новой европейской конструкции на разных международных площадках в Европе Соединенное Королевство не устраивает. Поэтому под оболочкой борьбы с фейк-ньюс выделяются достаточно большие деньги», — считает парламентарий, отметив, что структура применения средств будет показана «в ближайшее время».

Между тем глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предположил, что в скором времени будут введены ограничительные меры по отношению к российским СМИ.

«Видимо следует ожидать — как это принято в эталонных демократиях — скорых запретов и репрессий против РТ и иных российских СМИ, а также усиления поддержки «правильно» ориентированных журналистов во всем мире», — написал он в фейсбуке.

Эти меры, возможно, уже были применены. Так, двумя днями ранее стало известно, что телеканалу RT было отказано допуске на конференцию о свободе СМИ.

«Нам отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которую проводит британский МИД. Ч.Т.Д. [что и требовалось доказать]», — написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

«По телефону нам сказали: Sorry, we are full [«Извините, мест нет»]. На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы — она не для всех», — сказано в сообщении телеканала в соцсетях.

Эту ситуацию также прокомментировали и в российском посольстве в Лондоне, назвав решение британского ведомства дискриминацией.

«Нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании. Однако на конференции, насколько можно понять, предполагается обсуждать положение журналистов где угодно в мире, но только не в этой стране», — отметили в дипмиссии.