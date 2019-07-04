«Нужно отменить указ Порошенко»: Путин о минских соглашениях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что нельзя требовать от России выполнения той части минских соглашений, которые не имеют отношения к Москве.

«Минские соглашения требуют, например, полной отмены, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента [Украины Петра] Порошенко об этой блокаде», — сказал Путин, отметив, что этот документ «прямо противоречит» соглашению об урегулировании конфликта в Донбассе.

«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?» — задался вопросом президент России.

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Кроме того, Путин обратил внимание, что одним из пунктов минских договоренностей является принятие закона об амнистии, однако он не был подписан экс-главой Украины Петром Порошенко. «Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», — добавил российский лидер.

В ответной реплике Джузеппе Конте предположил, что продолжение конфликта на юго-востоке Украины может привести к усугублению отношений между Евросоюзом и Россией.

«Кризис на Украине должен быть решен как можно быстрее. Сейчас обсуждаются фундаментальные отношения между Евросоюзом и Россией, и продолжение этого спорного вопроса может привести к потере доверия», — сказал он на пресс-конференции.

Итальянский премьер напомнил позицию своей страны, что реализация минских соглашений является безальтернативным путем урегулирования гражданского конфликта на востоке Украины. «Хочу подтвердить, что Италия считает: нормандская группа является очень важной… Мандат, данный [президенту Украины Владимиру] Зеленскому его народом, дает в этом смысле новые возможности, которые можно использовать», — считает премьер-министр Италии.

Ранее о том, что стоит уделять приоритетное внимания вопросам выполнения минских договоренностей, говорили и в Еврокомиссии (ЕК). Так, в четверг. 4 июля, еврокомиссар Марош Шефчович выразил поддержку Киеву, однако подчеркнул, что минские соглашения должны соблюдаться.

«Позвольте мне подтвердить нашу полную поддержку Украине. Мы продолжим исходить из того, что полное выполнение минских соглашений будет оставаться приоритетом номер один. ЕК подтвердит этот посыл на следующей неделе на саммите с Украиной в Киеве», — сказал он, выступая в Страсбурге.

Стоит отметить, что Москва не отказывается от диалога с Киевом. В интервью итальянской газете Corriere della Sera в преддверии визита в Рим Владимир Путин назвал условие, при котором Россия будет готова к подобным переговорам: Зеленский должен исполнить свои предвыборные обещания.

Он напомнил, что новоизбранный президент Украины обещал наладить прямые контакты с жителями самопровозглашенных республик. По мнению российского главы, это необходимо сделать так же, как прекратить называть граждан Донбасса «сепаратистами». Путин отметил, что Зеленский, помимо этого, должен перестать игнорировать минские договоренности.

«Граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И естественно, киевские власти должны, наконец, понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания», — сказал Путин, отметив, что российская сторона к этому готова.

Однако, как ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин, с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация на юго-востоке Украины только ухудшилась — обстрелы со стороны ВСУ лишь усилились.

«Мирные жители получают ранения, среди них есть дети. Происходит целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения, социальной инфраструктуры», — обратил он внимание, добавив, что обострение конфликта произошло в связи с отказом властей Украины публиковать приказы о запрете ведения огня.

Между тем, сам украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с жителями самопровозглашенных республик, хотя это является одним из обязательных пунктов минских соглашений, которые подписал Киев. По его мнению, достичь мирного урегулирования конфликта можно только при помощи политико-дипломатического пути, то есть посредством «перезапуска» работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе».