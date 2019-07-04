Диалог с Донбассом: Путин объяснил Зеленскому, что делать

Для восстановления диалога между Москвой и Киевом и последующего улучшения отношений между двумя странами, президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять предвыборные обещания. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания — вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами», — полагает российский лидер.

Путин подчеркнул, что украинские власти должны не игнорировать минские соглашения, а начать их выполнять. По его словам, украинцы ждут от Зеленского реальных действий и перемен к лучшему, а не громких деклараций.

Реклама

При этом новому президенту Украины и его команде придется решать множество проблем, доставшихся им от предшественников, заявил Путин. В частности, российский лидер обратил внимание на насильственную украинизацию.

«Запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир — это лишь малая часть неприглядного багажа», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что прагматичное сотрудничество между Россией и Украиной, в фундаменте которого лежат доверие и взаимопонимание, отвечает интересам обеих держав.

1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского «ради самой встречи» никому не интересна, передает ФАН.

«Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает. Он абсолютно готов к контактам. Он просто говорит, что, безусловно, нам нужно понять политику наших собеседников, их стратегическую линию. Точно разобраться в концептуальных подходах, ибо имели место определенные заявления, которые были противоречивыми», — отметил представитель Кремля.

Песков также заявил, что в международных отношениях «нет ничего невозможного». При этом Россия не до конца понимает позицию украинского президента по минским соглашениям и прямому контакту с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с НСН заявил, что Киев не пойдет на самостоятельные переговоры с Москвой без одобрения со стороны западных партнеров — Вашингтона, Берлина и Парижа.

«Я думаю, что эти переговоры и решительный сдвиг могут произойти только в случае очень сильного внешнего давления на украинское руководство. Пока нет оснований рассчитывать на это. Я не вижу таких сигналов. Это должна быть внятная позиция Вашингтона и Брюсселя, хотя бы Берлина и Парижа, которая бы подтолкнула Киев к выполнению политической части минских соглашений. В отношении прекращения обстрелов я допускаю, что это будет реализовано», — предположил эксперт.

В начале июля Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской может стать первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. «Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие, никакой зрады нет, победы, увы, пока тоже, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех», — заявил Зеленский. Он также призвал украинцев «не поддаваться на панику и провокации» и дать военным и дипломатам возможность делать свою работу.

По словам Зеленского, разведение сил — важное событие, произошедшее благодаря «разблокировке минского процесса». Он добавил, что отход ВСУ и ополченцев с занимаемых ими ранее позиций в районе подтвердила ОБСЕ.

«Появилась надежда на завершение горячей фазы конфликта», — подчеркнул украинский лидер.

30 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ официально подтвердила, что вооруженные соединения ВСУ и ЛНР оставляют район Станицы Луганской. Процесс разведения сил начался еще 26 июня.

Конфликт в Донбассе разгорелся в 2014 году на фоне государственного переворота на Украине. Украинские власти считают ополченцев ДНР и ЛНР террористами и отказываются вступать с ними в прямые переговоры, хотя это предусмотрено минскими соглашениями, которые, в том числе, подписаны представителями Киева. В Донецке и Луганске заявляют о нелегитимном характере новых украинских властей.