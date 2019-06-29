«В рабочем режиме»: когда отпустят украинских моряков

По мнению российского лидера Владимира Путина, вопрос с возвращением моряков Украины на родину нужно решить спокойно, передает ТАСС.

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«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они [моряки] исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон.

Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», — обратил внимание глава государства на пресс-конференции по итогам саммита G20.

В то же время, как сообщает «Интерфакс», Владимир Путин считает, что украинские власти «фактически признали», что действия украинских военнослужащих в районе Керченского пролива были провокацией.

«На что я бы хотел обратить внимание: по-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная [экс-президентом Украины Петром] Порошенко в ходе предвыборной борьбы», — приводит издание слова Владимира Путина.

Ранее назначенный в конце мая начальник генерального штаба украинских вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Украина больше не будет отправлять свои корабли через Керченский пролив. «Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — сказал Хомчак, отметив, что для начала необходимо разобраться с тем, что произошло, так как «процесс не завершен».

По словам российского лидера, тема задержанных в России украинских моряков по обвинению в незаконном пересечении госграницы обсуждалась и на двусторонней встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Как отметил Путина, этот вопрос был «одним из приоритетных».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру с просьбой освободить моряков, нарушивших российское законодательство в ноябре прошлого года.

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — обратился к Путину Зеленский, перейдя на русский язык.

Незадолго до этого обращения пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины сообщила о получении от российских дипломатов ноты. Как отметили в украинском ведомстве, российская сторона запросила у Киева письменные гарантии о том, что власти возьмут на себя обязательство продолжить уголовное преследование украинских моряков согласно законам России, передает РИА «Новости».

На Украине предложение это не приняли. «Получили российскую дипломатическую ноту. Россия «отчиталась» о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять», — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем фейсбуке.

Он выразил мнение, что Москва в направленном документе «пытается заставить» Киев признать законность «судебного преследования» украинских военных, а также «косвенно и оккупацию Крыма». Климкин отметил, что Украина не будет совершать каких-либо действий в рамках российского уголовно-процессуального законодательства.

Помимо этого, он вновь потребовал «немедленно и безусловно» освободить украинских моряков и корабли.

В России считают, что киевским властям не нужны сами моряки, им необходим шум вокруг этого международного скандала.

«Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке.

Кроме того, российский дипломат выразила мнение, что властям Украины задержанные военнослужащие «нужны исключительно в России». Они, отмечает Захарова, используются «как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах».

Украинские моряки были задержаны в ноябре 2018 года. 24 военнослужащих Украины на трех суднах нарушили российскую границу в акватории Черного моря, пройдя через керченский пролив. Кроме того, они совершали опасное маневрирование и не реагировали на требование спецслужб России остановиться.

Российские пограничники в итоге применили оружие и задержали нарушителей. Трое украинских моряков были ранены, после чего им оказали медицинскую помощь. Против украинских военнослужащих в России возбуждено уголовное дело, в настоящее время они задержаны.

После этого власти Украины обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS), который в конце мая 2019 года вынес решение об освобождении военных и передаче конфискованных кораблей Украине. В Киеве принятое решение судьи назвали «настоящей победой».

В то же время, согласно постановлению трибунала, это решение не означает, что уголовное дело против моряков должно быть приостановлено. В то же время, обе стороны инцидента должны были отчитаться о проведенных мероприятиях по урегулированию конфликта до 25 июня.