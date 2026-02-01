В столице Украины применили экстренные отключения света

Украинская компания Yasno (входит в национальный энергетический холдинг «ДТЭК») на своей странице в соцсети X объявила о введении экстренных отключений света в Киеве.

«Киев. Сейчас в столице применяются экстренные отключения», — говорится в публикации.

В компании не уточнили, что стало причиной данных действий, а также не назвали сроки восстановления энергоснабжения.

Накануне большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужил одновременный выход из строя высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины.

На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, была остановлена работа метро. Мэр города Виталий Кличко призвал горожан запастись теплой одеждой, питьевой и технической водой, едой и медикаментами. Эксперты прогнозируют восстановление системы не раньше чем через сутки.

Ранее в Киеве во время интервью Зеленского пропал свет.