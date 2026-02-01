Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

«Будете жалеть»: Трепова обратилась к попавшим под влияние украинских спецслужб

Трепова оправдала внутренним чувством желание примкнуть к оппозиции
Кадр из видео телеканал «Россия 1»

Осужденная за теракт в Санкт-Петербурге Дарья Трепова в интервью журналисту ВГТРК Андрею Медведеву обратилась к тем, кто мог попасть под влияние спецслужб Украины.

«Не стоит делать вещей, о которых вы потом будете сильно жалеть... И нужно помнить, что у вас тоже есть семья, есть близкие, которые за вас переживают», — сказала Трепова.

Она также заявила, что не знает, каким образом примкнула к оппозиционному движению.

«Не могу ответить на этот вопрос, просто я так чувствовала», — заявила девушка.

Тогда журналист спросил собеседницу, почему она хотела поехать на Украину волонтером, а не осталась в России, где также есть оппозиция, на что та ответила, что тогда считала Украину пострадавшей страной.

«Меня воспитывали так, что нужно поддерживать и помогать тем, кто в конфликте выступает более слабым», — рассказала она.

На фразу Медведева о том, что, возможно, тогда нужно было помогать Донбассу, Трепова ответить не смогла, заявив о некомпетентности в вопросе.

25 января 2024 года Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. за организацию по заданию украинских кураторов теракта, в результате которого не выжил военкор Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Инцидент произошел в апреле 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Трепова принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия.

Ранее обнаружилась связь между терактом, совершенным Треповой, и покушением на писателя Захара Прилепина.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!