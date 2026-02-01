«Будете жалеть»: Трепова обратилась к попавшим под влияние украинских спецслужб

Осужденная за теракт в Санкт-Петербурге Дарья Трепова в интервью журналисту ВГТРК Андрею Медведеву обратилась к тем, кто мог попасть под влияние спецслужб Украины.

«Не стоит делать вещей, о которых вы потом будете сильно жалеть... И нужно помнить, что у вас тоже есть семья, есть близкие, которые за вас переживают», — сказала Трепова.

Она также заявила, что не знает, каким образом примкнула к оппозиционному движению.

«Не могу ответить на этот вопрос, просто я так чувствовала», — заявила девушка.

Тогда журналист спросил собеседницу, почему она хотела поехать на Украину волонтером, а не осталась в России, где также есть оппозиция, на что та ответила, что тогда считала Украину пострадавшей страной.

«Меня воспитывали так, что нужно поддерживать и помогать тем, кто в конфликте выступает более слабым», — рассказала она.

На фразу Медведева о том, что, возможно, тогда нужно было помогать Донбассу, Трепова ответить не смогла, заявив о некомпетентности в вопросе.

25 января 2024 года Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. за организацию по заданию украинских кураторов теракта, в результате которого не выжил военкор Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Инцидент произошел в апреле 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Трепова принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия.

Ранее обнаружилась связь между терактом, совершенным Треповой, и покушением на писателя Захара Прилепина.