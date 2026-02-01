Размер шрифта
«Пробило X уровень»: на Солнце произошла вспышка высшего класса

На Солнце зафиксирована вспышка высшего класса X
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На Солнце произошла вспышка высшего класса. Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

«Пробило X уровень только что», — говорится в посте.

Там отметили, что пик вспышки пришелся на 15:33, но есть большая вероятность новых крупных событий в скором времени.

Позднее в лаборатории добавили, что вспышка вряд ли повлияет на Землю: ее активная область удалена от линии Солнце-Земля.

«В зоне прямого воздействия на Землю взрывной центр будет со вторника, 3 февраля, по субботу, 7 февраля», — рассказали в организации.

До этого глава Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев заявил, что в 2026 году будет много магнитных бурь, несмотря на спад солнечной активности. Это связано с увеличением количества корональных дыр (выпуклостей в короне Солнца, через которые солнечный ветер излучается более интенсивно. — «Газета.Ru»). Они стали доминирующим фактором в геомагнитных бурях и возмущениях. При этом работает «элемент случайности»: вспышка на Солнце может как ударить по Земле, так и пройти мимо.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, как магнитные бури влияют на людей.
 
