В МИД России предупредили туристов насчет поездок Чили

В МИД РФ предупредили россиян о необходимости соблюдения мер безопасности в Чили
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Посещающим Чили россиянам следует учитывать участившиеся случаи нападений на туристов в этой стране и соблюдать правила безопасности. Об этом сообщили в МИД России.

«В ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране. Это в первую очередь касается центра города Сантьяго, особенно в вечернее и ночное время», — передает российское дипведомство.

В МИД уточнили, что в последнее время в этой латиноамериканской республике участились случаи нападений на туристов с целью ограбления, в том числе, на граждан РФ. В министерстве также посоветовали во избежание привлечения внимания преступников воздерживаться от ношения драгоценностей и других дорогостоящих предметов.

«В случае нападения важно соблюдать спокойствие, не оказывать сопротивления грабителям, которое зачастую вызывает применение с их стороны холодного и огнестрельного оружия», - посоветовали в дипведомстве.

До этого на журналистов телеканала РЕН ТВ напали на съемках в столице Чили. В Сантьяго неизвестный напал на съемочную группу, разбил бутылку о голову ведущего и порезал руку оператору, а затем бросился на них с ножом. Как отмечается, журналисты вступили в потасовку и смогли отстоять свою аппаратуру.

Ранее стало известно, что российских туристов вышлют из Чили за катание на гидроциклах.
 
