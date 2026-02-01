У Snoop Dogg умерла 10-месячная внучка

10-месячная внучка американского рэпера Snoop Dogg (Снуп Догг, настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) умерла. Об этом сообщила ее мать певица Кори Бродус в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я потеряла любовь моей жизни. Моя Коди», — написала исполнительница.

Она опубликовала черно-белую фотографию, на которой держит дочь на руках.

В феврале прошлого года 26-летняя Бродус родила ребенка от своего партнера, 33-летнего фотографа Уэйна Дьюса. Девочка появилась на свет почти на три месяца раньше срока, на 25-й неделе, при помощи кесарева сечения из-за осложнения на позднем сроке беременности певицы. Десять месяцев новорожденная находилась в отделении интенсивной терапии. В начале января ее выписали, а через 20 дней девочка скончалась.

Дьюс тоже разместил пост об уходе дочери в соцсети. Он опубликовал фото, на котором склонился к Коди.

«Мне было очень грустно с тех пор, как ты ушла от меня, Коди Дре. Но я знаю, что ты в мире и покое», — подписал он снимок.

Фотограф добавил, что всегда будет любить девочку.

