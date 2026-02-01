Размер шрифта
Во Франции прокомментировали контакты Макрона с Эпштейном

Филиппо назвал контакты Макрона с Эпштейном угрозой нацбезопасности Франции
Annegret Hilse/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо задался в соцсети X вопросом, по какой причине правоохранительные службы Франции не занимаются расследованием связей президента Эммануэля Макрона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Он отметил, что Макрон, сначала в качестве министра, а затем на должности президента напрямую или через посредников вел дела с Эпштейном, что отражается в документах, опубликованных министерством юстиции США.

«Национальная безопасность под угрозой: никакого расследования?!» — написал Филиппо.

До этого сообщалось, что Макрон вел тайную переписку с Эпштейном через его соратника, бизнесмена ОАЭ Султана бен Сулайема.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиций США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Ранее сообщалось, что в файлах Эпштейна Трамп упоминается 3 тысячи раз, в том числе и в деле об изнасиловании девочки.
 
