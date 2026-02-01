Власть в Европе захвачена неадекватными и некомпетентными людьми — «шайкой безумцев». Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«У меня такое ощущение, что власть в Европе захватила банда полоумных, которая стоит во главе Европейского союза», — сказал Медведев.

По его словам, пытаясь «насолить» России, Брюссель наносит ущерб самой Европе. Между тем Москва, подчеркнул политик, всегда транслировала Европе, что заинтересована в развитии ЕС, однако сейчас у власти там находится «шайка безумцев», которые вредят собственным странам.

Зампред Совета безопасности сказал, что сильно удивлен тому, как Европа собственными действиями подрывает основы своего существования. Другое дело — США, которые, как отметил Медведев, проводят свою традиционную политику.

В этом же интервью Медведев высказал мнение, что при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе российско-американские контакты стали намного более продуктивными и это «идет на пользу делу».

Ранее Песков заявил, что у власти в Европе находятся «малообразованные и безответственные» политики.