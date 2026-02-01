Размер шрифта
«Эти песни мало кому нужны»: Лоза раскрыл секрет популярности Кадышевой и Булановой

Певец Юрий Лоза объяснил популярность Кадышевой и Булановой вирусными роликами
Из личного архива Юрия Лозы

Композитор и певец Юрий Лоза заявил в беседе с msk1.ru, что секрет популярности Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой кроется в создании вирусных роликов.

«Откуда у Булановой появилась популярность? Она жила себе спокойненько, работала на втором плане, и вдруг появился ролик про ее ленивых танцоров. <…> Так же и у Кадышевой — пела она свои песни, эти народные, которые были мало кому нужны, а потом вышел вирусный ролик», — объяснил он.

Лоза считает, что российский слушатель вновь обратился к творчеству исполнительниц не потому, что его заинтересовала музыка, а именно из-за видеоматериала. В подтверждение своей теории певец отметил, что другие представительницы народного жанра «так не стрельнули».

Сам же артист не планирует продвигать творчество подобным образом, поскольку «не хочет писать с плота». Он не видит в этом смысла — деньги ему не нужны.

«У меня и так все есть: есть где жить, есть на чем ездить, есть на чем играть. Я уже был везде», — подчеркнул он.

13 января «Газета.Ru» выяснила, что Надежда Кадышева может заработать на шоу в Краснодаре свыше 35 млн при солд-ауте. Концертная площадка вмещает 7,5 тысячи зрителей, включая сидячие места и на танцполе. Самые дорогие билеты за 9 тысяч рублей почти все раскуплены. Также практически не осталось и менее комфортных мест за 5,5–8,5 тысячи рублей.

Ранее СМИ сообщили о ликвидации бизнеса певицы Анны Нетребко в России.
 
