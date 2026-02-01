Размер шрифта
«Это иллюзия»: Орбан сделал заявление о российских репарациях

Орбан: европейцев обманывают, что кредиты Украины будут оплачены репарациями РФ
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Европейские лидеры обманывают население своих стран обещаниями, чтобы кредиты, выданные Киеву, будут оплачены за счет российских средств. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова процитировал представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X.

«Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. <…> Это иллюзия, но многие в нее верят», — сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Хатване.

19 декабря европейские лидеры согласовали выдачу Украине кредита в размере €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС, а не российских замороженных активов. Ожидается, что кредит будет беспроцентным, а Киев начнет его возвращать только после того, как Россия выплатит стране репарации. При этом Венгрия, Чехия и Словакия отказались принимать участие в выдаче кредита Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы Россия выплатила репарации. Он отметил, что выданный странами Европы кредит в счет российских средств Украина намерена потратить на восстановление государства.

Ранее Путин допустил, что часть замороженных российских активов может пойти на восстановление территорий в зоне СВО.
 
