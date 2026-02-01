Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

На Украине предупредили об отключении терминалов Starlink

Минобороны Украины предупредило об отключении неавторизованных терминалов Starlink
Global Look Press

На территории Украины останутся работать только авторизованные терминалы спутниковой системы связи Starlink, остальные отключат. Об этом сообщил украинский министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

«Следующий шаг — внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. <...> Неверифицированные терминалы будут отключены», — сообщил министр.

По его словам, в ближайшие дни будут опубликованы инструкции для верификации терминалов Starlink. По его словам, для украинских пользователей этот процесс будет «простым, быстрым и удобным».

До этого Федоров сообщал, что Минобороны Украины связалось с компанией SpaceX, чтобы решить проблему использования Starlink на российских дронах.

Позднее глава SpaceX Илон Маск отметил, что шаги, которые были предприняты совместно с Украиной, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, «сработали».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, чем грозит для ВСУ отключение терминалов Starlink.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!