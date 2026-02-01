На Украине предупредили об отключении терминалов Starlink

На территории Украины останутся работать только авторизованные терминалы спутниковой системы связи Starlink, остальные отключат. Об этом сообщил украинский министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

«Следующий шаг — внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. <...> Неверифицированные терминалы будут отключены», — сообщил министр.

По его словам, в ближайшие дни будут опубликованы инструкции для верификации терминалов Starlink. По его словам, для украинских пользователей этот процесс будет «простым, быстрым и удобным».

До этого Федоров сообщал, что Минобороны Украины связалось с компанией SpaceX, чтобы решить проблему использования Starlink на российских дронах.

Позднее глава SpaceX Илон Маск отметил, что шаги, которые были предприняты совместно с Украиной, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, «сработали».

