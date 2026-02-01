Полицейские ранили 16-летнего подростка, катавшегося с 13-летним другом на угнанной машине

В Ленобласти полицейские обстреляли машину с двумя подростками и ранили одного

В Ленинградской области правоохранители открыли огонь по машине с двумя подростками. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел вечером 31 января в Подпорожском районе. Экипаж ДПС, дежуривший у моста через реку Важинка в деревне Курпово, заметил подозрительную «Ладу». Заметив патруль, человек за рулем легковушки развернулся на 180 градусов и добавил скорость.

Тогда полицейские бросились в погоню и сначала сделали предупредительный выстрел, а затем выпустили из табельного оружия еще шесть пуль. В итоге машину удалось остановить лишь после 40-минутного преследования.

Затем выяснилось, что пассажир и водитель — подростки. За рулем находился 13-летний ученик 6-го класса. На машине своего отца он катал 16-летнего друга, который во время стрельбы получил огнестрельное ранение ягодицы.

Пострадавшего доставили в районную больницу. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Его младший приятель не пострадал и был передан родителям. Им грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию, несовершеннолетнему угонщику — постановка на учет в ПДН, а сотрудники полиции, которые обстреляли машину с подростками, получат награду.

«Сотрудники полиции действовали в рамках действующего законодательства и будут поощрены руководством Главка», — заключили в пресс-службе ведомства.

