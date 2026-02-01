Лазарева ответила, что хотела бы изменить в жизни: «Развелась бы гораздо раньше»

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что хотела бы раньше развестись с Шацем

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что хотела бы раньше расторгнуть брак с шоуменом и юмористом Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Знаменитость ответила на вопрос подписчика, что бы она хотела изменить в своем прошлом, фразой: «Развелась бы гораздо раньше».

Лазарева также отметила, что на данный момент мечтает о временах, когда сможет «просто расслабленно жить».

«Я не всегда на позитиве. Это обманчивое ощущение. У меня тоже иногда опускаются руки. Это совершенно нормально! Мы не можем всегда быть на позитиве», — отметила она.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац познакомились в 1991 году благодаря КВН: она выступала в Высшей лиге, он — в КВН СНГ. Поначалу их связывала только дружба, и в тот момент Лазарева родила первенца Степана, отец которого неизвестен. В 1998-м телеведущие поженились, став родителями дочери Софии. В 2006 году у Шаца и Лазаревой родилась вторая общая дочь — Антонина.

В 2016 году Лаза с младшей дочерью переехала в Испанию, а Михаил остался в России. СМИ регулярно говорили о разводе пары, но они долгое время опровергали слухи. Официально Шац и Лазарева развелись только 25 января 2024 года, спустя 26 лет совместной жизни.

