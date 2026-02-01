Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Лазарева ответила, что хотела бы изменить в жизни: «Развелась бы гораздо раньше»

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что хотела бы раньше развестись с Шацем
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что хотела бы раньше расторгнуть брак с шоуменом и юмористом Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Знаменитость ответила на вопрос подписчика, что бы она хотела изменить в своем прошлом, фразой: «Развелась бы гораздо раньше».

Лазарева также отметила, что на данный момент мечтает о временах, когда сможет «просто расслабленно жить».

«Я не всегда на позитиве. Это обманчивое ощущение. У меня тоже иногда опускаются руки. Это совершенно нормально! Мы не можем всегда быть на позитиве», — отметила она.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац познакомились в 1991 году благодаря КВН: она выступала в Высшей лиге, он — в КВН СНГ. Поначалу их связывала только дружба, и в тот момент Лазарева родила первенца Степана, отец которого неизвестен. В 1998-м телеведущие поженились, став родителями дочери Софии. В 2006 году у Шаца и Лазаревой родилась вторая общая дочь — Антонина.

В 2016 году Лаза с младшей дочерью переехала в Испанию, а Михаил остался в России. СМИ регулярно говорили о разводе пары, но они долгое время опровергали слухи. Официально Шац и Лазарева развелись только 25 января 2024 года, спустя 26 лет совместной жизни.

Ранее Лазарева раскрыла причину переезда в Испанию.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!