В Ленобласти увеличили выплату за контракт с Минобороны

В Ленобласти увеличили выплату по контракту до 3 млн рублей

Ленинградская область увеличила выплату при заключении контракта до 3 млн руб., сообщает в Telegram-канале администрация региона.

Власти уточнили, что эта сумма включает региональную выплату (более 2,1 млн руб.), федеральную выплату (400 тыс.) и региональную выплату с индексацией (450 тыс. руб.) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании службы.

«Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта», — отмечается в посте.

Там также подчеркивается, что выделение земли или получение вместо участка денег гарантировано законом.

Накануне размер единовременной выплаты при заключении контракта с министерством обороны РФ увеличили в Саратовской области. С 1 февраля она составляет 2 млн руб. Губернатор региона Роман Бусаргин уже подписал соответствующее постановление. А в середине января стало известно, что в Чувашии размер выплаты тоже увеличился и составил 2,1 млн рублей.

