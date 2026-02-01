Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В Ленобласти увеличили выплату за контракт с Минобороны

В Ленобласти увеличили выплату по контракту до 3 млн рублей
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ленинградская область увеличила выплату при заключении контракта до 3 млн руб., сообщает в Telegram-канале администрация региона.

Власти уточнили, что эта сумма включает региональную выплату (более 2,1 млн руб.), федеральную выплату (400 тыс.) и региональную выплату с индексацией (450 тыс. руб.) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании службы.

«Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта», — отмечается в посте.

Там также подчеркивается, что выделение земли или получение вместо участка денег гарантировано законом.

Накануне размер единовременной выплаты при заключении контракта с министерством обороны РФ увеличили в Саратовской области. С 1 февраля она составляет 2 млн руб. Губернатор региона Роман Бусаргин уже подписал соответствующее постановление. А в середине января стало известно, что в Чувашии размер выплаты тоже увеличился и составил 2,1 млн рублей.

Ранее экс-чиновник обворовал бойцов СВО почти на 2 млн рублей.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!