В Омске беременная девушка избила пенсионера, который не уступил ей место в автобусе

В Омске девушка обвинила пенсионера в нападении и сама избила его

В Омске беременная девушка избила пенсионера в транспорте. Об инциденте, произошедшем в автобусе №95, стало известно изданию NGS55.

На записи слышно, что пассажирка обвиняет пожилого мужчину в нападении.

«Беременную! Что он делает? Он мне куртку рвет!» — кричала разъяренная горожанка.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, конфликт случился после того, как пенсионер отказался уступать девушке место. За это омичка обматерила пенсионера и обрушила на него шквал ударов.

Очевидцы пытались утихомирить нападавшую и обратить внимание на возраст ее оппонента. Чем закончилось их противостояние, не уточняется.

В городском УМВД заявили, что ни от кого из участников потасовки заявление в полицию не поступало, однако правоохранители уже начали проверку по факту произошедшего.

«По данному факту обращений в полицию не поступало. Зарегистрировали по данным мониторинга, будет проводиться проверка», — заключили в пресс-службе ведомства.

