Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Омске беременная девушка избила пенсионера, который не уступил ей место в автобусе

В Омске девушка обвинила пенсионера в нападении и сама избила его

В Омске беременная девушка избила пенсионера в транспорте. Об инциденте, произошедшем в автобусе №95, стало известно изданию NGS55.

На записи слышно, что пассажирка обвиняет пожилого мужчину в нападении.

«Беременную! Что он делает? Он мне куртку рвет!» — кричала разъяренная горожанка.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, конфликт случился после того, как пенсионер отказался уступать девушке место. За это омичка обматерила пенсионера и обрушила на него шквал ударов.

Очевидцы пытались утихомирить нападавшую и обратить внимание на возраст ее оппонента. Чем закончилось их противостояние, не уточняется.

В городском УМВД заявили, что ни от кого из участников потасовки заявление в полицию не поступало, однако правоохранители уже начали проверку по факту произошедшего.

«По данному факту обращений в полицию не поступало. Зарегистрировали по данным мониторинга, будет проводиться проверка», — заключили в пресс-службе ведомства.

До этого девушку избили из-за места в барнаульском автобусе в час пик.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!