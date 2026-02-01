Появились подробности о дроне, который ВСУ применили при атаке в Сартане

СК: ВСУ применили БПЛА производства стран НАТО при атаке в Сартане

Вооруженные силы Украины, предположительно, применили ударный дрон производства стран НАТО при атаке по Сартане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в Следственном комитете РФ.

«Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на н. п. Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)... на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», --сказали агентству.

Также, по данным журналистов, в результате атаки повреждены несколько домов.

От удара получили несовместимые с жизнью травмы два человека — женщина и ребенок. Кроме того, пострадал семилетний мальчик. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Глава региона Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким тех, кого спасти не удалось, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Ранее дрон ВСУ тяжело ранил экс-сотрудника МВД в Горловке.