«Насколько это возможно»: Дарья Трепова попросила прощения у пострадавших при теракте

Дарья Трепова, осужденная за теракт в кафе Санкт-Петербурга, в фильме-расследовании журналиста Андрея Медведева попросила прощения у пострадавших.

По словам женщины, что бы она ни сказала, эти люди будут видеть в ней человека, причинившего им самое большое зло, а их здоровье и близкие не вернутся. Трепова не хочет, чтобы пострадавшие думали о ней иначе, потому что так и есть.

«Но, к сожалению, мне кажется, в русском языке нет большего слова, чем «прости». Я бы хотела попросить у них прощения настолько, насколько это возможно», — сказала она.

25 января 2024 года Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. за организацию теракта, в результате которого не выжил военкор Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Инцидент произошел в апреле 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Трепова принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия.

