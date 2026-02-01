Власти рассказали о ликвидации последствий после атаки ВСУ под Мариуполем

Жителей Сартаны Донецкой народной республики (ДНР), чьи дома получили повреждения при атаке Вооруженных сил Украины, расселят. Об этом рассказал заведующий Сартанским территориальным сектором администрации Мариуполя Дмитрий Гайтан в беседе с ТАСС.

«Приезжал замглавы [администрации Мариуполя] Игнат Игнатович Яремчук, мы проговорили с ним, что люди будут обращаться, мы будем им помогать компенсационно, во-первых. И вплоть до того, что будем выдавать людям квартиры. Все под контролем будет разрабатываться, с завтрашнего дня будет проводиться план действий», — сказал Гайтан.

По его словам, подачу газа в дома, прерванную после атаки, уже возобновили. В ближайшее время починят поврежденные линии электропередачи.

От удара получили несовместимые с жизнью травмы два человека — женщина и ребенок. Кроме того, пострадал семилетний мальчик. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким тех, кого спасти не удалось, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Ранее дрон ВСУ тяжело ранил экс-сотрудника МВД в Горловке.