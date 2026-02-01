Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Власти рассказали о ликвидации последствий после атаки ВСУ под Мариуполем

ТАСС: жильцов поврежденных при атаке ВСУ домов в Сартане расселят по квартирам
Таисия Лисковец/РИА Новости

Жителей Сартаны Донецкой народной республики (ДНР), чьи дома получили повреждения при атаке Вооруженных сил Украины, расселят. Об этом рассказал заведующий Сартанским территориальным сектором администрации Мариуполя Дмитрий Гайтан в беседе с ТАСС.

«Приезжал замглавы [администрации Мариуполя] Игнат Игнатович Яремчук, мы проговорили с ним, что люди будут обращаться, мы будем им помогать компенсационно, во-первых. И вплоть до того, что будем выдавать людям квартиры. Все под контролем будет разрабатываться, с завтрашнего дня будет проводиться план действий», — сказал Гайтан.

По его словам, подачу газа в дома, прерванную после атаки, уже возобновили. В ближайшее время починят поврежденные линии электропередачи.

От удара получили несовместимые с жизнью травмы два человека — женщина и ребенок. Кроме того, пострадал семилетний мальчик. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким тех, кого спасти не удалось, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Ранее дрон ВСУ тяжело ранил экс-сотрудника МВД в Горловке.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!