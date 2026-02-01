Размер шрифта
Россиянин избил возлюбленную кочергой и сковородой из-за телефонного звонка

В Тверской области мужчина жестоко избил 60-летнюю сожительницу из ревности
В Тверской области мужчина из ревности напал на сожительницу с кочергой и сковородой, сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в одной из деревень под Западной Двиной. 53-летний мужчина едва не погубил свою 60-летнюю партнершу. В результате она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Женщина рассказала, что распивала с возлюбленным спиртное, когда зазвонил телефон. Мужчина взбесился, заподозрив измену, схватил кочергу и сковороду и несколько раз ударил ими по голове жертвы.

Пострадавшая сама вызвала скорую помощь и полицию. Нападавший был задержан и признал вину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого житель Пензенской области ударил ножом возлюбленную, рассказавшую ему о симпатии со стороны коллеги. По словам женщины, услышав об этом, партнер устроил сцену ревности и вонзил нож ей в спину. Нападавшего задержали, и на допросе он во всем признался.

Ранее ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер, а она его простила.
 
