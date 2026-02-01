Размер шрифта
СМИ: переговоры России, Украины и США перенесли

NYT: переговоры РФ, Украины и США в Абу-Даби перенесены
Александр Кряжев/РИА Новости

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби России, США и Украины по урегулированию конфликта перенесены. Об этом сообщает The New York Times.

«Второй раунд трехсторонних переговоров по прекращению конфликта на Украине был отложен на несколько дней после неожиданной встречи в эти выходные между российскими и американскими переговорщиками во Флориде», — говорится в публикации.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Однако 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет 4 и 5 февраля. Он отметил, что Украина готова к предметному разговору.

Ранее было опровергнуто заявление Зеленского о переносе встречи в Абу-Даби.
 
