Долину уличили в отсутствии образовательной лицензии

Блогерша Тимофеевна рассказала на YouTube-канале, что академия народной артистки России Ларисы Долиной получает государственные гранты и работает без лицензии.

Речь об о проекте Muscult «Музыкальная академия Ларисы Долиной», который оформлен на ООО артистки «МУЗКУЛЬТ». Реестр Лицензий показал отсутствие этого документа. Как подчеркнула блогерша, «МУЗКУЛЬТ» — это единственное лицо, имеющее ОКВЭДы, связанные с образованием. Однако, отметила Тимофеевна, этих ОКВЭДов недостаточно для организации академии — необходима лицензия.

Блогерша заявила, что в 2021 году Музыкальная школа Ларисы Долиной получила грант от ПФКИ размером более 29 млн 321 тысяч рублей.

Тимофеевна считает, что отсутствие лицензии связано с тем, что Долина хочет зарабатывать, но не желает брать на себя ответственность. Блогерша пояснила, что этот документ требует от организаций оборудование помещений под обучение, заключения санэпиднадзора, составление учебных программ, найм преподавателей по ТК, выплату различных налогов и социальных отчислений.

«Чтобы педагога допустили к работе в образовательной организации, он должен получить освидетельствование психиатра, получить справку об отсутствии уголовных судимостей и регулярно обновлять медкнижку. Делают ли всё это педагоги академии Ларисы Долиной? Мы не знаем», — поделилась блогерша.

Тимофеевна купила онлайн-курс у Долиной, чтобы оценить работу организации. Она отметила, что сайт академии может ввести в заблуждение людей. Так как на одной странице сказано, что занятия предусматривают обратную связь от преподавателя или куратора. Однако несколько программ не предусматривают подобной связи вообще.

По словам блогерши, ей не предлагали заключить именной договор на покупку конкретного онлайн-курса, что также имеет признаки нарушения. А оферта, как отметила Тимофеевна, составлена неграмотно. Также оказалось, что ученик может получить сертификат без фактического прохождения курса.

«Получив по почте доступ к материалам курса, я следующим письмом получила сертификат о прохождении этого курса. К тому моменту, как я получила сертификат, я не успела открыть ни одного учебного материала. Ей-богу, я от себя такой успеваемости не ожидала. На сертификате нет ни подписи, ни печати, зато красуется отметка: «При поддержке ПФКИ (Президентский фонд культурных инициатив)», — рассказала инфлюенсерка.

Тимофеевна не поняла, в чем заключалась в ее случае поддержка ПФКИ. В дипломе также сказано, что она начала курс в марте 2025 года. Однако блогерша только оплатила курс и получила учебные материалы в январе 2026.

Ранее сообщалось, что Долина перевыпускает песню «Стена» на фоне скандала.