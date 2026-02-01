Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Иране задумались о передаче обогащенного урана России

Модаббер: Иран может избежать конфликта с США, передав обогащенный уран России
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Передав России весь запас обогащенного урана, Иран может лишить Соединенные Штаты самого главного предлога для возможной военной агрессии. Такое мнение выразил ТАСС политолог Исламской Республики Рухолла Модаббер.

«Учитывая, что одним из предлогов США для вероятного вторжения в Иран являются доклады МАГАТЭ и провокации англосаксонской оси относительно находящихся в Иране 440 килограммов обогащенного урана, я предлагаю Тегерану передать России на хранение 440 килограммов своего обогащенного урана», — подчеркнул Модаббер.

По мнению иранского политолога, это позволит разместить иранский обогащенный уран «в самом подходящем месте». Он также отметил, что Исламской Республике следует рассматривать Россию как «главное связующее звено» в вопросе урегулирования напряженности с Соединенными Штатами.

28 января Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!