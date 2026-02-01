В Иране задумались о передаче обогащенного урана России

Передав России весь запас обогащенного урана, Иран может лишить Соединенные Штаты самого главного предлога для возможной военной агрессии. Такое мнение выразил ТАСС политолог Исламской Республики Рухолла Модаббер.

«Учитывая, что одним из предлогов США для вероятного вторжения в Иран являются доклады МАГАТЭ и провокации англосаксонской оси относительно находящихся в Иране 440 килограммов обогащенного урана, я предлагаю Тегерану передать России на хранение 440 килограммов своего обогащенного урана», — подчеркнул Модаббер.

По мнению иранского политолога, это позволит разместить иранский обогащенный уран «в самом подходящем месте». Он также отметил, что Исламской Республике следует рассматривать Россию как «главное связующее звено» в вопросе урегулирования напряженности с Соединенными Штатами.

28 января Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану.