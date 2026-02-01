Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Фото

«Ухожу раньше положенного срока». Борис Ельцин родился 95 лет назад

От Мышкетера до лауреата «Грэмми»: Джастину Тимберлейку — 45
«Жизнь — непростая штука». 70 лет со дня рождения Веры Глаголевой
«Себя видела певицей»: 45 лет со дня рождения Юлии Началовой
Кто пришел на вручение кинопремии «Золотой орел»

1 февраля 2026 года исполняется 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина — первого президента России и одной из самых неоднозначных фигур современной истории страны. Его шаги предопределили распад Советского Союза, формирование российской государственности и курс экономических преобразований 1990-х годов.

В декабре 1991 года в Беловежской пуще Ельцин вместе с лидерами Украины и Белоруссии подписал соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ.

C 1991 по 1999-й он возглавлял Россию в период глубоких политических перемен и масштабных экономических реформ, сопровождавших переход страны к новой системе управления.

С одной стороны, ему приписывают закладку основ политического плюрализма, появление независимых СМИ, закрепление свободы слова и выборности власти.

Однако критики отмечают, что его действия привели к обвалу 1990‑х, катастрофическому падению уровня жизни населения и взрывному росту социального неравенства и криминала, а также войне в Чечне и дефолту 1998 года.

31 декабря 1999 года президент Ельцин объявил о своей отставке. Его речь транслировали по телевидению, и многие россияне запомнили его выступление как «Я устал, я ухожу». Однако в действительности президент не говорил такой фразы. После «Я ухожу» Ельцин добавил: «Ухожу раньше положенного срока».
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!