«Ухожу раньше положенного срока». Борис Ельцин родился 95 лет назад

1 февраля 2026 года исполняется 95 лет со дня рождения Бориса Ельцина — первого президента России и одной из самых неоднозначных фигур современной истории страны. Его шаги предопределили распад Советского Союза, формирование российской государственности и курс экономических преобразований 1990-х годов.

В декабре 1991 года в Беловежской пуще Ельцин вместе с лидерами Украины и Белоруссии подписал соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ.

C 1991 по 1999-й он возглавлял Россию в период глубоких политических перемен и масштабных экономических реформ, сопровождавших переход страны к новой системе управления.

С одной стороны, ему приписывают закладку основ политического плюрализма, появление независимых СМИ, закрепление свободы слова и выборности власти.

Однако критики отмечают, что его действия привели к обвалу 1990‑х, катастрофическому падению уровня жизни населения и взрывному росту социального неравенства и криминала, а также войне в Чечне и дефолту 1998 года.

31 декабря 1999 года президент Ельцин объявил о своей отставке. Его речь транслировали по телевидению, и многие россияне запомнили его выступление как «Я устал, я ухожу». Однако в действительности президент не говорил такой фразы. После «Я ухожу» Ельцин добавил: «Ухожу раньше положенного срока».