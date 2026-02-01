Сноубордистка заблудилась и сутки выживала без еды и связи на сахалинских сопках

Заблудившаяся сноубордистка провела ночь в лесу на Сахалине и сама вышла к людям

Сноубордистка каталась в горах на Сахалине и провела там сутки без еды, связи и надежды на скорую помощь, но вышла живой. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По данным местных СМИ, 21-летняя ростовчанка, опытная путешественница и любительница экстрима, выбрала новую трассу в труднодоступном районе. Сначала она планировала спуск с напарницей, но та в последний момент отказалась.

Спортсменка отважилась на одиночный поход, но уже через несколько часов увязла в снегу и окончательно заблудилась. Экстремалка поняла, что больше не может передвигаться на сноуборде, и под раскидистой елью обустроила лежанку из снега, где и заночевала.

Утром она наконец вышла к людям, в этот момент ее уже вовсю искали спасатели. В разговоре с журналистами девушка призналась, что уже бывала в этом месте несколько лет назад с тренером, но из-за толстого слоя снега не смогла разглядеть знакомых троп.

