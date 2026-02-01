Размер шрифта
Отец фигуристки Валиевой заявил, что не уважает высказывания Родниной

Отец Валиевой: уважаю Роднину, но не ее высказывания
Алексей Майшев/РИА Новости

Отец российской фигуристки Камилы Валиевой Валерий Рамазанов ответил на слова трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, раскритиковавшей чемпионат России по прыжкам, передает Sport24.

«Роднина при Советском Союзе выросла. Потом в Америке жила. Ну и сиди в Америке. Ты сейчас в Думе сидишь. Наоборот, должна поддерживать патриотизм внутри детей, которые идут Камилу поддерживать. Не надо эти вещи говорить. Не надо обесценивать. Наоборот, поддержите немножко», — сказал Рамазанов.

31 января Валиева впервые после отстранения вышла на соревновательный лед и выступила на чемпионате России по прыжкам. За выступление в четвертьфинале, где был исполнен четверной тулуп, она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Полуфиналы и финалы пройдут 1 февраля.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам.
 
