Отец фигуристки Валиевой заявил, что не уважает высказывания Родниной

Отец российской фигуристки Камилы Валиевой Валерий Рамазанов ответил на слова трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, раскритиковавшей чемпионат России по прыжкам, передает Sport24.

«Роднина при Советском Союзе выросла. Потом в Америке жила. Ну и сиди в Америке. Ты сейчас в Думе сидишь. Наоборот, должна поддерживать патриотизм внутри детей, которые идут Камилу поддерживать. Не надо эти вещи говорить. Не надо обесценивать. Наоборот, поддержите немножко», — сказал Рамазанов.

31 января Валиева впервые после отстранения вышла на соревновательный лед и выступила на чемпионате России по прыжкам. За выступление в четвертьфинале, где был исполнен четверной тулуп, она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Полуфиналы и финалы пройдут 1 февраля.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России по прыжкам.