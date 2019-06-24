Лавров: Запад игнорирует русофобию и грузинский национализм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии – пример последствий «западной геополитической инженерии». Об этом глава МИД РФ заявил на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций, передает ФАН.

«Пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», – заявил Лавров.

По словам главы МИД, слепое следование подсказкам из-за рубежа может привести любую страну к краху, показательный пример этого – Украина.

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«Страна с огромным потенциалом при режиме (Петра) Порошенко... была низведена до состояния просителей международной помощи, лишилась индустриальной базы, страдает до сих пор от колоссального оттока трудоспособного населения и не говоря уже о внутреннем конфликте», – добавил Лавров.

Он также подчеркнул, что украинское общество находится в расколе «по цивилизационным линиям». По словам российского министра, Москва «трезво оценивает роль США и их ближайших союзников на мировой арене».

Кроме того, Лавров заявил, что Россия «не уходит от диалога» и «не впадает в изоляцию». Глава МИД отметил, что РФ стремится «подавлять угрозы, общие для всего человечества».

По итогам встречи Совета безопасности России 21 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление».

Хотя поводом к началу протестов в Грузии стал инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым, происходящее связано с давним противостоянием между правящей партией «Грузинская мечта», основанной олигархом Бидзиной Иванишвили и оппозицией, которую представляет партия «Единое национальное движение».

Вторая политическая сила основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, у которого с Россией давний политический конфликт, который в августе 2008 года привел к войне в Южной Осетии и Абхазии. Грузинские войска обстреляли из артиллерии город Цхинвал и базу российских миротворцев.

Вскоре после августовской войны Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и эта ситуация по-прежнему вызывает болезненную реакцию в Грузии, отметил в недавнем интервью «Радио Свобода» эксперт по региону, американский политолог Томас де Ваал. В этой связи любой представитель политической элиты, проявляющий симпатии к представителю российской власти, «встречается с негативной реакцией».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против эскалации массовых протестов в Тбилиси, поскольку по ее мнению, беспорядки лежат в сфере российских интересов. Соответствующее обращение политик опубликовала в своем фейсбуке.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — подчеркнула Зурабишвили.

Митинг и столкновения с полицией начались в грузинской столице из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Как президент Межпарламентской ассамблеи православия, Гаврилов в начале заседания занял кресло спикера грузинского парламента.

По словам самого парламентария, он занял место в президиуме «по сложившейся традиции» и по предложению грузинской стороны — он выступал в кресле главы правительства в других странах. Кроме того, Гаврилов выступил с речью на русском языке.

Прозападные депутаты Грузии от партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», возмущенные «осквернением», потребовали от российской делегации покинуть парламент. После этого представители оппозиции назвали россиян «оккупантами» и сами покинули зал заседаний.

Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.

Как сообщает НСН, в связи с осложнением ситуации в Тбилиси Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Грузию. В ведомстве подчеркнули, что в результате действий «радикальной грузинской оппозиции» пострадали россияне.