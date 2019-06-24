В обмен на Стрелкова: фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Не возвращать Россию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) — такое требование выдвинуло руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, помогающего родственникам погибших в авиакатастрофе Boeing 777 над Донбассом. Письмо от фонда опубликовала газета Telegraaf.

«Мы призываем вас, и делегацию Нидерландов в Парламентской ассамблее, и всю Ассамблею Совета Европы временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации», — заявил глава фонда Пит Плоег.

Для возвращения российской делегации в ПАСЕ Москва должна выполнить ряд требований, отметили в нидерландском фонде. Должны быть представлены «твердые гарантии сотрудничества властей РФ со следствием», а подозреваемые Международной объединенной следственной группой (JIT) в атаке на лайнер должны преследоваться в России по закону, говорится в письме.

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«Фонд хочет, чтобы Совет Европы, по крайней мере, потребовал сотрудничества в расследовании с Советом безопасности Нидерландов и JIT», — подчеркнули в фонде.

24 июня ПАСЕ будет решать вопрос, сможет ли российская делегация вернуться в полноценной работе на ассамблее.

Начиная с 2016 года Россия не направляет документы для аккредитации отечественной делегации в ПАСЕ, потому что в 2014 и 2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В июне 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

Вместе с тем российская делегация не приостанавливает деятельность по ратификации документов. Спустя полгода вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что единственным условием продолжения выплат Москвой членских взносов в СЕ является возвращение России к полноправной работе в ПАСЕ со всеми соответствующими полномочиями.

Авиакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много несовершеннолетних.

В качестве подозреваемых в ракетной атаке на самолет JIT назвала в том числе экс-министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), передает ФАН.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и зенитно-ракетные комплексы других моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была сделана в Москве — но еще в советское время. После развала СССР эта ракета оказалась на территории Украины.

В начале июня госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «недостаточных усилиях» при расследовании дела о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. По словам американского дипломата,

сотрудничество Москвы с расследовательской группой «неудовлетворительно». Он также выразил надежду, что Москва чистосердечно признается в атаке на Boeing.

В МИД РФ заявили о голословности обвинений со стороны JIT о причастности российской стороны к катастрофе малайзийского Boeing 777. Как сообщает НСН, во внешнеполитическом ведомстве пообещали оказывать содействие следствию для того, чтобы истинные виновники трагедии были установлены.

Дипломаты отметили, что и на этот раз международной общественности не было предъявлено никаких конкретных доказательств причастности Москвы к катастрофе.