«Никогда не забуду»: выяснилось содержание записки Путину

Записка, о которой президент России Владимир Путин рассказал во время прямой линии, была передана ему в Сыктывкаре в 2010 году и содержала просьбу, касающуюся земельных участков для многодетных семей, передает РИА «Новости».

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В ходе общения с россиянами Путин вспомнил, что женщина в аэропорту передала ему записку, встав при этом на колени. Но глава государства не прочитал ее сразу, а передал помощникам, которые впоследствии потеряли послание.

«Конец рабочего дня – к ночи. Осень, слякоть, грязь. Я пробирался к машине. Вдруг появилась женщина преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и упала на колени. И дала мне записку. Я взял, сказал, что обязательно прочту ее, и отдал помощникам. А они ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно», — поделился глава государства.

Стали известны подробности той истории — две женщины в Сыктывкаре договорились написать одинаковые записки и попытаться прорваться через охрану. Одной из них это удалось – об этом рассказал Владимир Щербина, супруг одной из этих двух женщин.

«Целый день она провела в надежде встречи. На площади она познакомилась с этой женщиной. Насколько я помню, ее звали Валентина. Они скооперировались и договорились,

кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки»,

— пояснил Владимир.

Впрочем, потеря записки не стала роковой: Владимир рассказал, что через некоторое время они увидели по ТВ заявление Путина как раз касающееся земли для многодетных семей, и поняли, что их вопрос решается.

Сейчас многодетные семьи в России – имеющие три и более детей — могут при соответствии определенным условиям получить земельные наделы. Получить можно участок ограниченной площади — обычно его размер составляет от 6 до 15 соток. Конкретные пределы устанавливаются в зависимости от характеристик семьи (например, количества детей, возраста родителей или их материального положения) либо от требований местного законодательства.

В некоторых случаях могут быть установлены и ограничения на вид разрешенного использования земельного участка. Чаще всего он предоставляется для строительства на нем жилого дома, поскольку это считается улучшением жилищных условий. Однако цели использования могут быть и другими — например, ведение сельского хозяйства занятие фермерской деятельностью, животноводством, садоводством, огородничеством и т. п., передает ZakonGuru.

В апреле нынешнего года

Госдума приняла закон о снижении имущественных и земельных налогов для многодетных семей в рамках реализации послания Владимира Путина,

передает ФАН.

Поправки в Налоговый кодекс РФ подготовили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, заместитель Сергей Неверов и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Мы распространяем уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться. После вступления закона в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», — рассказал спикер.

При этом спикер нижней палаты парламента отметил, что данная норма будет распространяться на налоги, которые будет необходимо заплатить за 2018 год.

Позднее парламент также законопроект, который предполагает компенсацию при оплате ипотеки для семей с тремя и более детьми. Согласно законопроекту, многодетные семьи смогут получать 450 тысяч рублей дополнительно для погашения ипотечного кредита. Стоит отметить, что в случае принятия закона, он будет иметь обратную силу — его действие будет распространяться и на семьи, где ребенок родился с начала 2019 года. Таковых насчитывается около 30 тысяч, передает НСН.

В феврале во время послания Федеральному собранию Путин отметил, что при суммировании материнского капитала и компенсации, многодетные семья получат более 900 тысяч рублей для погашения ипотеки, что является весомым вкладом от общей стоимости квартир во многих российских регионах.