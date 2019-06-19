Задний ход: Порошенко допустил отказ от претензий на Крым

Новые украинские власти могут отказаться от территориальных претензий на Крым в обмен на урегулирование военного конфликта в Донбассе, считает экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом он рассказал в интервью украинскому порталу Glavcom.

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«Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — отметил Порошенко.

Также он подчеркнул, что, приняв решение окончательно «отдать» Крым России, украинская власть «сразу же перестанет быть властью».

При этом давать советов президенту Украины Владимиру Зеленскому Порошенко не собирается, однако напомнил новому главе государства о «зашкаливающих рисках и угрозах» со стороны России.

Порошенко продолжил в рамках той же риторики, которой он придерживался на протяжении всего срока своего президентства, заявив, что включив Крым в собственный состав, Россия якобы совершила международное преступление.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Россия неоднократно настаивала, что плебисцит был организован в соответствии с международным правом, однако Киев, ЕС и США не признали результатов референдума и продолжают считать Крым украинской территорией. Владимир Путин подчеркивал в своих различных выступлениях, что вопрос территориальной принадлежности Крыма для Москвы исторически закрыт.

При этом экс-президент Украины неоднократно представлял различные сценарии «возвращения» Крыма в состав Украины. Об одном из последних своих проектов он рассказал в марте — буквально незадолго до выборов главы государства, которые он в итоге проиграл Зеленскому.

В своем плане Порошенко опирался на стратегию усиления санкционного давления на Москву. В частности, он призывал внешних акторов ввести дополнительные ограничения против России за Крым, а также так называемый «азовский пакет» санкций за задержание Россией украинских моряков и кораблей ВМС Украины за попытку незаконного пересечения государственной границы РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

При этом остается не до конца ясным, на основании чего Порошенко сделал вывод о возможности отказа Зеленского от претензий на Крым: вся риторика действующего главы государства практически ничем не отличается от той, что использовал Порошенко в ходе своей предвыборной кампании и в течение пяти лет своего президентства.

Накануне Зеленский дал интервью немецкому изданию Bild, в котором рассказал о том, как бы он начал первую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Давайте начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский в ответ на вопрос, что бы он сказал, впервые встретившись с Путиным.

В Кремле в ответ на это заявили, что возвращение Донбасса под юрисдикцию Киева следует обсуждать с жителями региона, а вопрос принадлежности Крыма не обсуждается, и для России такого вопроса в повестке не стоит.

О непризнании итогов крымского референдума Зеленский говорил еще в самом начале своей предвыборной гонки. При этом, к слову, позиция нынешнего президента Украины по поводу механизмов «возвращения» Крыма — такие же, какие озвучивал Порошенко. Он предлагает воздействовать на Москву посредством усиления санкционного давления.

«Моя позиция четкая и простая. Санкции являются единственным рычагом для освобождения оккупированной территории, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, и возвращения наших людей», — утверждает украинский лидер.

Россию же Зеленский вслед за предыдущей властью продолжает называть «страной-агрессором», что, с позиции Москвы, конечно, не способствует активизации диалога между двумя странами.

К вопросу о диалоге, Зеленский после избрания подавал достаточно противоречивые сигналы России относительно возможности переговоров: сначала президент говорил о возможности организации референдума на Украине о статусе переговоров с Кремлем, а после отказался от возможности диалога вовсе.

Именно поэтому в России говорят о том, что Москва занимает выжидательную позицию в отношении нового руководителя украинского государства.

Вместе с тем следует отметить, что Россия неоднократно отвергала обвинения в участии во внутриукраинском гражданском конфликте в Донбассе. Москва подчеркивает, что не является стороной конфликта, а российские войска не присутствуют в регионе. Не смогли доказать присутствия российских военных в Донбассе и сами киевские власти, в чем даже признавались публично. Этой же позиции придерживается ОБСЕ.