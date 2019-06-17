«Новые отношения»: чего хочет Юнкер от Москвы

Без России не может быть построена «архитектура безопасности», поэтому Еврокомиссия (ЕК) работает над новыми отношениями с Москвой. Об этом заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии в Германии, передает РИА «Новости».

«Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию. Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире», — цитирует Юнкера представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева в своем аккаунте в твиттере.

Андреева, отвечая на вопросы агентства заявила, что глава комиссии таким образом сказал о продолжении прежнего подхода ЕС к отношениям с российской стороной.

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«Он подтверждал наш подход, при котором, несмотря на санкции, мы продолжаем сотрудничать в других областях — таких, как культура, образование, транспорт и тому подобное», — заявила она.

В ответ на это зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что важность заявлений, в первую очередь, подчеркивают реальные дела.

«Надеюсь, что само высказывание председателя Еврокомиссии искреннее, и он понимает, что без такого великого государства, как Россия, невозможно построить систему безопасности и экономики. Будем надеяться, что голос разума возобладает. Вместе с тем не все страны придерживаются такой же точки зрения», — сказал депутат RT.

В то же время в Германии утверждают, что правительство Ангелы Меркель мало делает для решения кризиса российско-немецкого сотрудничества. Такого мнения придерживается замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи («Левые»). По его словам, уровень взаимодействия «не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития обеих стран».

Он отметил в разговоре с РИА «Новости», что Берлин «все активнее выступает в фарватере администрации США», рассчитывающей на усиление «гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России».

Гизи уверен, что безопасности в мире, в том числе и в Европе, нельзя добиться «ни без России, ни в борьбе с ней».

Для восстановления диалога необходимо, считает лидер «Левых», прекратить взаимные санкции со стороны России и Германии. «Конечно, это также требует соответствующей позиции от федерального правительства », — выразил мнение политик.

Ранее об отмене ограничительных мер в отношении России говорил и премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер, принадлежащий к Христианско-демократическому союзу (ХДС), передает ТАСС. Перед участием в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он сказал журналистам DPA, что выступает за отмену санкций и нормализацию отношений с Москвой.

«Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу», — заявил политик. Он отметил, что санкции — это большая проблема для экономики восточногерманских земель, в том числе Саксонии.

В то же время Кречмер считает нормализацию отношений с российской стороной стратегической целью, для достижения которой необходимо сделать все возможное. Он добавил, что хорошие экономические отношения и постоянный обмен мнениями могут поспособствовать решению «существующих разногласий в политической сфере».

Вскоре премьер-министр Саксонии был раскритикован в ФРГ. Так, глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что экономические ограничения были «реакцией на противоречащие международному праву действия российского правительства в Крыму и на востоке Украины», передает ТАСС.

По ее словам, «не будет пространства для изменения в сфере экономического сотрудничества [с Россией]» до тех пор, пока российские власти не поменяют ход своих действий в Крыму и в Донбассе.

Помимо этого, на заявление Кречмера отреагировал и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он посоветовал министру уволить своего политического советника и нанять нового. МИД ФРГ, отметил Ишингер, готов помочь ему с выбором специалиста на эту должность.

Европейские санкции против России были введены в 2014 году, после того как жители Крыма проголосовали на референдуме о воссоединении полуострова с Россией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Тем не менее, ЕС и США отказываются принимать легитимность этого голосования, а Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма «закрыт окончательно».