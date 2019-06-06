Была ли кража? Соратника Порошенко вызывают на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) собирается допросить пресс-секретаря бывшего украинского президента Петра Порошенко Святослава Цеголко. О том, что его вызвали на допрос, рассказал юрист Андрей Портнов, который во время президентства Виктора Януковича был заместителем главы администрации президента.

«Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО», — написал Портнов в своем телеграм-канале.

28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил о пропаже техники, мониторов и серверов с секретной информацией совета. Он отметил, что исчезновение оборудования произошло во время смены власти.

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Цеголко, в свою очередь, заявил, что экс-президент Петр Порошенко просто отдал то, что он арендовал, передает РИА «Новости».

«Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online», --написал Цеголко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что комната — это лишь «отражение различных источников информации», которые находились в разных местах — «в пограничной службе, СБУ или налоговой». Цеголко обратил внимание, что в СНБО «есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами».

В то же время, как передает агентство, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что видеоролик Данилюка, который был предоставлен в качестве подтверждения слов, был снят не в помещениях СНБО. «Он был снят в отдельных помещениях администрации президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО <...> и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме», — сообщил он, разместив пост на фейсбуке.

На следующий день после сообщения Данилюка сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту пропажи техники. В связи с «потерей документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия», возбудили уголовное дело.

Тогда же директор украинского бюро Роман Труба не исключил вызова на допрос Петра Порошенко.

«Если будут обстоятельства и факты, которые будут свидетельствовать, что только экс-президент имеет данные об этом, то мы будем его вызывать и проводить следственные действия», — приводит слова Трубы УНИАН.

Директор ведомства подчеркнул, что Порошенко уже «не имеет определенной неприкосновенности». Кроме того, он отметил, что бывший украинский лидер стал «субъектом ГБР и других правоохранительных органов».

Андрей Портнов неоднократно сообщал о возбуждении уголовных дел против Петра Порошенко, причем заявления по многим из них юрист писал сам. Так, в конце мая против экс-президента Украины ГБР возбудило уголовное дело по обвинению в отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом «Прямой».

«Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом «Прямой», — написал Портнов в своем телеграм-канале.

По его словам, Порошенко смог оформить это СМИ «на офшорную компанию», которая формально принадлежала «бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко».

В связи с этим сотрудники бюро расследований завели уголовное дело «по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском». Отметим, что это предприятие специализируется на судостроительстве и находится в Киеве.

Ранее экс-замглавы администрации Януковича потребовал возбудить еще одно уголовное дело в отношении Петра Порошенко. По его словам, экс-президент совершил государственную измену, отправив осенью прошлого года украинских военных на территорию России в Керченском проливе. Портнов отметил, что глава государства, таким образом, подверг моряков угрозе, передает ТАСС.

В своем заявлении, сообщает ФАН, юрист указал пять негативных последствий, к которым привели действия Петра Порошенко. Среди них арест военнослужащих, «усиление позиции РФ в переговорах и получение Россией нового инструмента влияния». Кроме того, теперь Украина, по мнению Портнова, должна идти на уступки, чтобы вернуть моряков на родину. Помимо всего прочего, и так слабые Военные силы Украины (ВСУ) лишись важного военного имущества.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. Тогда 24 моряка на трех украинских суднах незаконно проникли на территорию России и совершали в акватории Черного моря опасные маневры. Из-за того, что украинские военные не реагировали на призывы российских пограничников остановиться, им пришлось применить оружие. В итоге против моряков возбудили уголовное дело.