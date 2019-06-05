«Только Саакашвили»: Захарова ответила Зеленскому о возвращении Крыма

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма пока не приносит плодов, убеждена официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом она заявила в разговоре с НСН.

«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь»,

— заявила Захарова. По словам дипломата, крымчане сделали свой выбор относительно принадлежности «еще в 2014 году, поставив точку».

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Зеленский в настоящее время находится в Брюсселе, где проводит встречи с чиновниками Евросоюза и представителями НАТО. При этом до поездки он заявлял, что планирует обсудить «стратегию возвращения Крыма», а также поднять вопрос о «давлении на Россию».

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса «как мы вместе будем давить на агрессора, как мы будем принуждать его к миру?» — написал президент Украины в фейсбуке.

Председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с ФАН заявил, что к «стратегии Зеленского» не стоит относиться всерьез. По мнению Липового, это просто-напросто популистские лозунги в преддверии выборов в парламент Украины, где новоизбранному президенту нужна своя партия.

«Что касается возвращения Крыма, то оно невозможно. И даже не столько потому, что военные возможности Украины и России несопоставимы, а НАТО никогда в жизни не будет воевать за украинские интересы, а потому, что 96% жителей Крыма однозначно высказались на референдуме 2014 года относительно своего будущего»,

— сказал Липовой.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

Тогда же российский МИД в очередной раз призвал НАТО и ЕС признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. На сайте ведомства опубликовали сообщение, в котором обратили внимание на ряд улучшений, проведенных на территории полуострова с момента его присоединения к РФ.

«Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — отметили в министерстве.

Российские дипломаты призвали ЕС и НАТО не «заниматься политиканством», а услышать крымчан. «Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни», — подчеркнули в МИД.

В июне 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев передал в Международный суд ООН расширенный меморандум «о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации». Передача меморандума состоялась 12 июня, в День России — по словам Порошенко, выбор даты символичен, ведь «необходимо обратить внимание мировой общественности на российские преступления».

Владимир Зеленский, одержавший победу над Порошенко на выборах президента, неоднократно высказывался по поводу «крымского вопроса».

Свою позицию по Крыму сам Зеленский высказал еще во время инаугурации 20 мая, назвав полуостров и Донбасс «украинской землей». Он подчеркнул, что вверенное ему государство потеряло не только территории, но и людей. «И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши», — заявил он на церемонии.

За пару дней до этого он заявил, что считает возвращение Крыма «долгим путем». Президент России Владимир Путин, впрочем, не раз подчеркивал — вопрос о принадлежности Крыма России «исторически закрыт».