За первым траншем? Зеленский едет Европу

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня отправится в Брюссель, и это будет его первый зарубежный визит в качестве главы государства. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Запланированы встречи главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — сказано в сообщении.

В пресс-службе украинского президента добавили, что он затронет с партнерами ситуацию с безопасностью в Донбассе. Кроме того, он совместно с представителями ЕС и НАТО обсудит пути активизации международных усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, а также поговорит о дальнейших реформах на Украине.

Информацию о встрече Зеленского с союзниками в Брюсселе подтвердил и представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны также будет обсуждаться 30 мая.

В этот день должна состояться встреча главы МИД Германии Хайко Мааса, его французского коллеги Жан-Ив Ле Дриана и украинского лидера Владимира Зеленского. Иностранные представители прибудут на Украину.

Как сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар, они обсудят решение конфликтной ситуации в Донбассе, а также проведение реформ в стране.

«Франция и Германия вместе работают в рамках «нормандского формата», чтобы уладить конфликт на Украине. Во время визита они в очередной раз заверят, что поддерживают страну в этот сложный переходный период», — сообщила Адебар. Она отметила, что добиться мира можно будет только в том случае, если «минские соглашения будут соблюдаться обеими сторонами», то есть Россией и Украиной.

«Министры также дадут понять, что они ожидают продолжения реформ», — добавила представитель германского МИДа, отметив, что их «центральным элементом» является коррупционная борьба.

Днем ранее, 28 мая, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности провести встречу в «нормандском формате». Однако он отметил, что это будет возможно, только когда будут созданы политические условия, передает ТАСС.

«Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность. У нас будут контакты [с новым президентом Украины]», — сказал журналистам президент.

По словам Макрона, его разговор с главой Украины состоится «очень скоро». Также он допустил возможность и личной встречи с новоизбранным украинским лидером.

Российская сторона, в свою очередь, заявляла 24 мая, что готова к саммиту в «нормандском формате» в том случае, если это не будет «встреча ради встречи». Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев должен определиться со своими подходами и завершить «все процессы, связанные с формированием соответствующей команды на Украине».

Зеленский уже общался с президентом Франции до своей инаугурации. Их встреча прошла 12 апреля, и ее основной темой стала деэскалация в Донбассе, передает ТАСС.

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом. Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе», — рассказал по итогам беседы украинский политик.

Между тем, встречу с Зеленским планирует не только французский лидер Эмманюэль Макрон. Так, 24 мая канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с главой Украины. Об этом сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

По словам немецкого представителя, они обсудили «двустороннee сотрудничeство Гeрмании и Украины, а такжe внутриполитичeскую обстановку на Украинe, включая ситуацию на востокe рeспублики».

Кроме того, как рассказал Зайберт, обе стороны подтвердили необходимость реализации минских соглашений, а также договорились в дальнейшем обсуждать этот и другие вопросы.

До проведения телефонных переговоров немецкий канцлер Ангела Меркель заявляла, что рассчитывает в скором времени лично встретиться с украинским президентом. Однако точные даты пока неизвестны, сообщила представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

«О конкретной подготовке [к встрече] я не могу ничего сказать. Но вы знаете, что канцлер всегда испытывает большой интерес к развитию ситуации на Украине и будет, конечно же, держать в поле зрения возможность скорой встречи», — пояснила Фитц.

Отметим, что Меркель и до этого шла на контакт с киевскими властями. Так, она сразу после проведения второго тура выборов на Украине поздравила Владимира Зеленского и пригласила его с рабочим визитом в Берлин. Канцлер тогда подчеркнула, что немецкое правительство продолжит активно помогать стране-союзнику в проведении реформ. А также отметила, что Германия готова поддерживать и украинское «право на суверенитет и территориальную целостность» страны.