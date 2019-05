Уходя — уходи: что Порошенко сказали в G7

Представители стран «большой семерки» призвали Петра Порошенко уйти с поста главы Украины и передать власть избранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на твиттер представительства Франции в G7.

«Послы G7 призвали к плавной передаче власти, благодаря чему Украина сможет продолжить выбранный ею путь реформ», — заявили в «большой семерке».

На встрече с представителями G7 действующий президент Петр Порошенко обсудил проведенные им за время срока реформы. Дипломаты «семерки» выразили свое удовлетворение результатами деятельности украинского лидера, а также обсудили возможные варианты решения иных вопросов.

По данным пресс-службы президента Украины, представители G7 отметили высокий уровень организации президентских выборов. Порошенко, в свою очередь, обратился к представителям G7 с просьбой о помощи.

«Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью», — добавил Порошенко. Кроме того, он поблагодарил послов G7 и Евросоюза за поддержку, проявленную в течение последних пяти лет.

Понятие «большая семерка» возникло в отечественной публицистике из-за ошибочной расшифровки в начале 1990-х годов английского сокращения G7 как Great Seven («большая семерка»), хотя в действительности оно расшифровывается как Group of Seven («Группа семи»).

Формат G7 является неформальным и не базируется на международном договоре, а кроме того не имеет ни устава, ни официальных членских билетов.

Сейчас в клуб входят США, Япония, Франция, Великобритания, Германия, Канада и Италия. Раньше в G8 входила Россия, но в 2014 году ее членство было приостановлено после присоединения Крыма.

Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины во втором туре, прошедшем 21 апреля. По данным Центральной избирательной комиссии страны, Зеленский получил 73,22% голосов, а действующий глава Украины Петр Порошенко — 24,45%.

В поддержку Зеленского выступили 13,5 млн избирателей, а за Порошенко проголосовали 4,5 млн человек. Явка по всей Украине составила 62,09%.

Порошенко победил лишь во Львовской области и на избирательных участках заграничного избирательного округа.

3 мая в газете «Правительственный курьер» Владимир Зеленский был официально провозглашен избранным президентом Украины. С этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых он должен пройти инаугурацию и вступить в должность.

Сразу семь проектов постановлений о дате инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского рассмотрел комитет по вопросам регламента Верховной рады, сообщает НСН.

В комитете отметили, что решение о дате церемонии вступления в должность примет непосредственно парламент. Однако после рассмотрения комитет проголосовал за направление в Раду всех семи проектов постановления, так как они соответствуют закону.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам регламента рассмотрел семь проектов относительно даты инаугурации Зеленского и рекомендовал парламенту голосовать по каждому из них. Сам новоизбранный президент требует, чтобы его привели к присяге 19 мая.

4 мая Владимир Зеленский заявил, что депутаты Рады не дают ему вступить в должность. Об этом он говорит на видео, снятом после встречи со спикером Верховной рады и лидерами парламентских фракций.

Зеленский прокомментировал отказ Рады назначить инаугурацию на 19 мая, заявив, что это показательное отношение к народу Украины, избравшему нового президента. В Верховной раде заявили, что лучшей датой для инаугурации Владимира Зеленского будет 28 мая. Депутаты отметили, что дата является наиболее комфортной. К тому же, депутаты настроены на эту дату, чтобы у Зеленского не было возможности распустить Раду.

Отметим, что партия Зеленского «Слуга народа» еще ни разу не участвовала в парламентских выборах, и не имеет мест в действующей Верховной раде. Партия стоит на позициях евроатлантизма и либерализма, а также «прямой демократии». Кроме того, Зеленского и его партию неоднократно объявляли популистами, привлекающими под свои знамена избирателей самых разных взглядов и идеологических воззрений.