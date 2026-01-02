Трое детей пострадали в массовом ДТП в Тюменской области

Три автомобиля столкнулись на 173-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Тюменской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

«Предварительно, в столкновении трех автомобилей <...> ранены трое детей», - сказано в сообщении.

Движение частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее сообщалось, что водитель без прав устроил крупное ДТП в Нижнем Тагиле.