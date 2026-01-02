Около 28 тыс. человек остаются без света в одном из районов Кубани

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Апшеронском районе Кубани, где несколько населенных пунктов были обесточены из-за сильного снегопада. Всего без электроснабжения остаются около 28 тыс. человек, сообщил глава района Алексей Передереев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время частичные отключения света сохраняются в Апшеронском, Хадыженском и Нефтегорском, а также в Тверском, Новополянском и Нижегородском сельских поселениях.

«Полностью без света и связи остаются Отдаленное, Куринское, Кабардинское и Мезмайское сельские поселения», — говорится в публикации Передереева.

Глава района также сообщил, что в ночь на 1 января регионе был введен режим ЧС: развернуты несколько пунктов обогрева и временного размещения. Кроме того, местные власти решают вопрос доставки и подключения резервных источников питания, уточнил Передереев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что по состоянию на 1 января в регионе без света остаются около 43 тысяч человек. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи, Армавире, а также в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов.

Ранее сообщалось, что тысячи россиян встретили Новый год в поездах из-за снегопадов.