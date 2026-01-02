Окончание СВО не повлияет на нейтральный статус россиян на Олимпиаде

Россияне будут на Олимпиаде в нейтральном статусе даже в случае конца СВО

Российские спортсмены будут выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе даже в том случае, если специальная военная операция России на Украине завершится к началу турнира. Об этом заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри, ее слова приводит Corriere della Sera.

«На данном этапе ничего не изменится в уже принятом решении: нейтральные атлеты, в индивидуальном порядке», — заявила Ковентри.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее на Украине призвали отстранить от ОИ страны, находящиеся на стороне России.