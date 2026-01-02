Размер шрифта
В Липецке покупатель украл из магазина 300 упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты

Житель Липецка украл из магазина партию кофе и шоколадной пасты
22-летнего жителя Липецка задержали по подозрению в хищении партии кофе и шоколадной пасты на сумму более 140 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился директ ор торговой точки и сообщил о краже 300 упаковок кофе и 39 банок шоколадной пасты. Общий ущерб составил более 140 тысяч рублей. Как установили полицейские, мужчина под видом покупателя погрузил в несколько тележек упаковки с кофе и банки с шоколадной пастой и вывез украденное через служебный вход.

Подозреваемого в краже задержали, им оказался 22-летний местный житель. Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого житель Алтайского края пришел в магазин техники, чтобы сдать по гарантии сломанный водонагреватель и холодильник. Сотрудники магазина отказались принимать бракованный товар, сославшись на то, что гарантия была нарушена сторонним ремонтом. Отказ привел мужчину в ярость. Он начал крушить бытовую технику на прилавках. Работники магазина успели нажать тревожную кнопку. К моменту прибытия наряда Росгвардии дебошир успел расколотить 12 телевизоров, два холодильника и водонагреватель.

Ранее в Чите 34-летний мужчина получил срок за неудачную попытку кражи колбасы из магазина.

