Оксана Самойлова боялась начать разговор с Джиганом о разводе

Блогерша Оксана Самойлова в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» На VK Видео призналась, что не решалась заводить разговор о разводе с мужем.

После совместного отдыха и конной прогулки Самойлова заявила, что Джиган пытается быть лучшим, из-за чего она боится начинать обсуждение о расставании.

«Время идет, и теперь я как будто отступила и не понимаю, как подступиться к этому разговору. Денис сейчас делает все, чтобы быть хорошим, и вот он такой хороший, готов на все ради меня. И я должна ему сказать, что это все не поможет. И должна сказать, какими должны быть обстоятельства, чтобы я открыла рот и произнесла это, я пока что просто даже себе не представляю», — поделилась звезда.

В октябре 2025 года стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться.

Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

Ранее музыкальный эксперт назвал артистов, которые зададут тренды в 2026 году.