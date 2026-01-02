Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Оксана Самойлова боялась начать разговор с Джиганом о разводе

Блогерша Оксана Самойлова боялась заводить с Джиганом разговор о разводе
VK Видео

Блогерша Оксана Самойлова в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» На VK Видео призналась, что не решалась заводить разговор о разводе с мужем.

После совместного отдыха и конной прогулки Самойлова заявила, что Джиган пытается быть лучшим, из-за чего она боится начинать обсуждение о расставании.

«Время идет, и теперь я как будто отступила и не понимаю, как подступиться к этому разговору. Денис сейчас делает все, чтобы быть хорошим, и вот он такой хороший, готов на все ради меня. И я должна ему сказать, что это все не поможет. И должна сказать, какими должны быть обстоятельства, чтобы я открыла рот и произнесла это, я пока что просто даже себе не представляю», — поделилась звезда.

В октябре 2025 года стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться.

Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

Ранее музыкальный эксперт назвал артистов, которые зададут тренды в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548653_rnd_2",
    "video_id": "record::cf825609-b7a3-4815-823a-cea37249b494"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+