Жителям юга РФ из-за задержек поездов предоставили ускоренную регистрацию на авиарейсы

Глава Росавиации Ядров: жителям юга предоставили ускоренную регистрацию на рейсы
Жителям южных регионов России из-за задержек поездов из-за непогоды в Краснодарском крае предоставили возможность ускоренной регистрации на авиарейс. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, пишет РИА Новости.

«В первую очередь нужно обратить внимание на то, что проходило на юге нашей страны, где мы нашим коллегам из Российских железных дорог оказывали содействие. Предоставляли возможность ускоренной регистрации пассажиров, дабы не опоздать на рейс», — сказал он.

Тысячи россиян встретили Новый год в поездах, задержавшихся из-за снегопадов. Всего были задержаны 55 поездов, некоторые из них простояли более 10 часов. Как сообщалось, составы задержались из-за сильного снегопада и повреждений контактной сети. Некоторые поезда простояли более 10 часов на одном месте, опоздание других превысило сутки.

31 декабря сообщалось, что на Северо-Кавказской железной дороге было задержано 55 поездов. В «Федеральной пассажирской компании» пообещали, что в поездах, которые задерживаются более чем на четыре часа, пассажиры будут обеспечены питанием.

Ранее в Сочи задержали вылет и прилет десятков рейсов.

