Названа самая подорожавшая к доллару валюта в 2025 году

Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой в 2025 году

В 2025 году самой подорожавшей к доллару валютой стал рубль. Согласно анализу РИА Новости, основанному на данных биржевых торгов, курс рубля укрепился на 31% по сравнению с декабрем 2024 года.

На втором месте по росту оказалась шведская крона. Она выросла на 19,9%, а на третьем — венгерский форинт, поднявшийся в цене на 19,4%. В первую пятерку вошли также колумбийское песо, выросшее на 18,9%, и чешская крона, показавшая рост на 17,2%.

На период новогодних праздников Центробанк установил официальны курс доллара в 78,2267 рубля, а евро — 92,0938 рубля.

Некоторые валюты закрыли 2025 год в минусе. Так, в десятку самых слабых валют вошли аргентинское песо, которое ослабло на 29,2%. В антирейтинге так же оказалась турецкая лира — 18,3% и ливийский динар 9,2%.

До этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что майнинг криптовалют является одним из дополнительных факторов укрепления курса рубля. По ее словам, оценить количественно влияние процесса получения криптовалюты в настоящее время затруднительно, потому что значительная его часть находятся в серой зоне.

