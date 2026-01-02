В Европе зафиксировали рекордный объем импорта СПГ в 2025 году

Европа в 2025 году установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за все время анализа. Об этом сообщает ТАССТАСС, приводя данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

За прошедший 2025 год потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза (ЕС) превысили 142 млрд кубометров, что на 28% больше, чем за 2024 год.

Согласно данным, в декабре 2025 года Европа импортировала рекордное количество СПГ, около 12,7 млрд куб. м, а это на 2% выше, чем в ноябре, и на 21% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Д этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%. Кроме того, упал и объем закупок нефти РФ — с 26 до 2%. Фон дер Ляйен заверила, что вскоре Евросоюз вовсе откажется от энергоресурсов России.

